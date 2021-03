Regé-Jean Page a rejoint Ryan Gosling et Chris Evans dans le film le plus cher de Netflix

Regé-Jean Page a vu sa vie d’actrice radicalement changer depuis la première de Bridgerton sur Netflix. L’artiste de 30 ans est devenu l’un des acteurs les plus convoités d’Hollywood après son travail de Simon Basset et sa renommée s’est traduite en chiffres: il est passé de 34 mille followers sur Instagram à 5,2 millions en moins de trois mois. La prochaine étape de votre carrière sera à la hauteur de cet impact car rejoint le casting de The Grey Man, le super film du Frères Russo que tu as déjà Ryan Gosling et Chris Evans en tant que protagonistes. En savoir plus sur le projet!

La star de Bridgerton, Regé-Jean Page, a rejoint The Grey Man de Netflix avec Ryan Gosling et Chris Evans

Tel que rapporté par Deadline et confirmé par les personnes impliquées, Joe et Anthony Russo ont regardé l’interprète du duc de Hastings pour le film qui sera sur Netflix et c’est-à-dire le long métrage au plus gros budget de son histoire. En plus des étoiles mentionnées, elles sont confirmées Ana De Armas, Wagner Moura, Jessica Henwick, Dhanush et Julia Butters.

THE GREY MAN cast * continue * de s’améliorer. Billy Bob Thornton, Alfre Woodard et Regé-Jean Page ont rejoint le nouveau thriller d’action des Russo Brothers aux côtés de Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas, Jessica Henwick, Wagner Moura, Dhanush et Julia Butters. pic.twitter.com/Wh91NX4LcY – NetflixFilm (@NetflixFilm)

Le film est basé sur le roman du même nom de Mark Greaney, publié en 2009. Il s’agit de Court Gentry, un assassin et ancien agent de la CIA qui sera joué par Gosling, qui est traqué dans le monde entier par son ancien partenaire Lloyd Hansen, qui aura le visage d’Evans. Le livre était à l’origine un best-seller et avait huit suites.

The Grey Man fera partie de la accord de plusieurs millions de dollars que les frères Russo ont conclu avec la plate-forme de streaming pour produire du contenu. Le premier sur cette liste était Mission de sauvetage, qui a eu un grand nombre d’audiences en avril 2020. Le budget estimé pour le nouveau film est plus de 200 millions de dollars.

La production débutera dans deux semaines à Los Angeles. et c’est le retour de Page au tournage depuis son succès à Bridgerton. Il a également récemment signé un autre contrat pour jouer dans le film Dungeons & Dragons avec Paramount aux côtés de Chris Pine, Michelle Rodriguez et Justice Smith.