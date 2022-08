Regé-Jean Page a de nouveau parlé de Bridgerton et a été franc sur un éventuel remplaçant

Netflix

fans de Bridgerton ils espèrent revoir Regé-Jean Page en tant que duc de Hastings. Mais qu’en pense l’acteur ? Ceci dit.

©IMDBRégé-Jean Page a parlé de Bridgerton

La troisième saison de Bridgerton est en cours de fabrication et, avec lui, de nombreux doutes ont surgi parmi les fans. Tout d’abord savoir comment Netflix va adapter le quatrième livre de Julia Quinn, en sautant le troisième et quelles parties ils esquiveront de l’histoire originale. Et le second a à voir avec Regé-Jean Page et un possible retour de l’acteur dans son rôle de Simon Basset ou encore qu’il soit remplacé par un autre artiste.

Bien sûr, la vérité est qu’imaginer Simon Basset dans la peau d’un autre interprète est quelque chose que les spectateurs n’ont toujours pas l’intention d’accepter. C’est parce que dans la première saison de Bridgerton Rege-Jean Page marqué le personnage d’une manière sans pareille. En fait, grâce à ce rôle et à son travail impressionnant, il s’est catapulté à la renommée internationale. Alors en raison de l’intention et de la demande des fans de le revoir dans la série, Page en a encore une fois parlé, même si cette fois c’était direct.

« Ils sont libres de faire ce qu’ils veulentdit Rége. dans une interview avec Variety sur la possibilité d’être remplacé. Bien que, comme si cela ne suffisait pas, il remarqua plus tard : «Shonda Rhimes, productrice exécutive de Bridgerton, et moi avons eu une merveilleuse conversation à la fin de la première saison. Nous étions très satisfaits de la façon dont nous avions atterri dessus« . En plus, pour lui, ils ont si bien fait l’arc rédempteur du personnage que »les gens oublient que Simon était un peu horrible”.

Et, avec cela, l’acteur précise une fois de plus qu’il n’a pas l’intention de revenir. Pour lui son chemin à travers Bridgerton c’est fermé et, bien qu’il soit reconnaissant d’en avoir fait partie grâce aux portes que cela lui a ouvertes, maintenant il a d’autres projets en tête comme être le nouveau James Bond. A tel point que la possibilité d’un remplaçant pour les prochaines saisons de la série serait quelque chose à prévoir. Eh bien, la réalité est que dans la deuxième édition sa disparition était bien expliquée, mais pour celles qui suivront, tant de voyages seraient incompréhensibles.

Ceci, bien sûr, serait encore amélioré si Phoebe Dynevor continue d’apparaître dans Bridgerton comme Daphnéqui est maintenant sa femme. Pour le moment la bande originale de Netflix Il a été renouvelé par la troisième partie qui est en cours de production et dont une quatrième est déjà confirmée. Autrement dit, pour les deux prochaines éditions, Shonda Rhimes devra trouver une solution qui explique la vérité sur ce personnage, donc la possibilité d’un remplacement semble encore plus forte.

