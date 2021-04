Regardez une vidéo incroyable du 3e vol de l’hélicoptère Mars Ingenuity

De la NASA Ingéniosité d’hélicoptère sur Mars a innové lors de son dernier vol Red Planet, comme le montre la vidéo de la sortie.

Ingenuity a décollé tôt dimanche matin (25 avril) sur son troisième et plus ambitieuse mission martienne à ce jour . Le 4 livres. (1,8 kilogrammes) l’hélicoptère a parcouru un total de 330 pieds (100 mètres) latéralement, est resté en l’air pendant 80 secondes et a atteint une vitesse maximale d’environ 4,5 mi / h (7,2 km / h), brisant les marques fixées sur son deux vols précédents .

« Le vol d’aujourd’hui était ce que nous avions prévu, et pourtant c’était tout simplement incroyable », Dave Lavery, responsable du programme Ingenuity au siège de la NASA à Washington, a déclaré dimanche dans un communiqué . « Avec ce vol, nous démontrons des capacités critiques qui permettront d’ajouter une dimension aérienne aux futures missions sur Mars. »

Vidéo: Zoom sur le premier vol de l’hélicoptère Ingenuity sur Mars

L’hélicoptère Mars de la NASA Ingenuity effectue son troisième vol sur la planète rouge sur cette photo du rover Perseverance prise le 25 avril 2021. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

De la NASA Rover de persévérance a regardé l’action à environ 64 mètres de distance dimanche matin, capturant une vidéo haute résolution avec son puissant système de caméra Mastcam-Z, comme lors des vols précédents. L’ingéniosité est restée dans le cadre de ces deux premières sorties, mais elle quitte la scène dans les nouvelles images, restant hors champ pendant environ 24 secondes alors qu’elle explore Wright Brothers Field, le nom que les membres de l’équipe ont donné à sa zone de vol désignée.

La persévérance et l’ingéniosité ont atterri ensemble sur le sol du cratère Jezero le 18 février. Le giravion de démonstration technologique s’est déployé depuis le ventre du rover le 3 avril, déclenchant l’horloge de la campagne de vol d’un mois d’Ingenuity.

Cette campagne comprendra deux autres vols, si tout se passe comme prévu. Et le vol numéro trois pourrait être juste un acte d’échauffement pour ce qui est à venir: les membres de l’équipe d’Ingenuity ont déclaré qu’ils avaient l’intention de vraiment repousser les limites de l’hélicoptère lors des deux derniers sauts.

La persévérance est un élément crucial de ce travail, qui vise à montrer que l’exploration aérienne est possible sur Mars . En plus de servir de photographe de mission, le rover de la taille d’une voiture est une station relais pour Ingenuity, transmettant toutes les communications vers et depuis le petit hélicoptère.

Mais Perseverance doit bientôt commencer à se concentrer sur sa propre mission, c’est pourquoi Ingenuity n’a qu’un mois pour voler sur Mars. Le rover a deux tâches principales: la recherche de signes d’anciens Vie sur Mars sur le sol de Jezero, et collecter et mettre en cache plusieurs dizaines d’échantillons. Une campagne conjointe NASA-Agence spatiale européenne transportera ce matériau vierge de la planète rouge sur Terre, peut-être dès 2031.