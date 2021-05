Regardez une fusée Atlas V lancer un satellite d’alerte de missiles de l’US Space Force aujourd’hui

Villager Perceuse visseuse sans fil 18V Fuse VLN 3220 Villager sans chargeur ni batterie

Visseuse Dévisseuse Batterie qui Permet Le Perçage Du Bois Et De L'acier. Batterie Et Chargeur Non Inclus. Utilisation De Forêts De 8 Et 10mm. couple De Serrage Régulé. Inversion de La Rotation Par Bouton. Compatible Avec Les Chargeurs Et Batterie 18 Volts Fuse. muni D'un Crochet Pour Accrocher À Votre Ceinture. Garantie 2 Ans. Outil À Batterie À Compléter Avec L'un Des Nombreux Équipements Électriques Sans Fils De La Gamme Fuse Villager. Informations Sav: Service Après Vente Assuré Par Une Equipe Interne À La Société Tondeuse-et-compagnie Dûment Formée Et Agréée Par Le Fabricant À L'intervention Sur Les Produits De La Marque.montage: Notice De Montage Et D'assemblage Disponible En Langue Française Réalisée Par Notre Équipe Techniqueaccessoires: Batterie Et Chargeur En Optiontype De Moteur: Electriquemoteur: Batterie Lithium Iontension: 18 Vrégime Moteur: 0 À 1300 Tours/minfonction: Perceuse - Visseuse - Dévisseusecouple: 35 Nmdiamètre De Mandrin: 0,8 À 10 Mmcapacité De Perçage: Acier : 10 Mm - Bois : 18 Mmcouleur: Orangedurée De Garantie: 2 Anspoids À Vide (kg): 1,41 Kglongueur Totale: 195 Mmhauteur: 200 Mmlargeur: 75 Mmdimension Emballage: 56 X 42,6 X 24,5 Cm