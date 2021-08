Regardez un restaurant surprendre un client aveugle avec un message d’anniversaire en braille

Une vidéo réconfortante montrant un invité aveugle surpris par un message d’anniversaire en braille dans un restaurant est devenue virale sur TikTok.

Natalie Te Paa, la femme présentée dans la vidéo, a déclaré à 45secondes.fr Food que le restaurant londonien, Luciano by Gino D’Acampo, n’avait pas été prévenu de sa venue. Elle et son amie, Claire Sara, se sont arrêtées dans le restaurant après avoir vu un spectacle ensemble, et Sara a informé les employés du restaurant que c’était son anniversaire.

La vidéo montre à Te Paa une assiette sur laquelle est écrit « joyeux anniversaire » en braille. Son amie guide sa main vers l’assiette, Te Paa commence à sentir les points en relief et, après avoir réalisé ce qu’elle lit, s’exclame : ne pas! »

La légende à l’écran se lit comme suit : « Alors, prenez courage malgré la façon dont le monde est brisé en ce moment … la vraie gentillesse existe toujours. »

« Oh mon Dieu ! Vous plaisantez ? » dit Te Paa en riant. « C’est fou. Merci beaucoup. »

Le directeur général du restaurant, Giovanni Galluccio, a déclaré AUJOURD’HUI qu’ils utilisaient généralement du chocolat fondu pour écrire des messages d’anniversaire, mais c’était la première fois qu’un message en braille était utilisé.

Te Paa a déclaré que son esprit était « juste vide » lorsqu’elle a réalisé ce qui se passait.

« J’ai eu l’esprit vide pendant une seconde, puis je me suis dit : ‘Est-ce en braille ? J’ai eu du mal à enchaîner une phrase », a-t-elle déclaré. « Mon esprit allait juste. Je n’ai jamais rien eu de tel auparavant. C’était sauvage. »

Te Paa a déclaré qu’elle avait déjà célébré son anniversaire avec de bons desserts ou que des serveurs lui chantaient « Joyeux anniversaire », mais c’était la première fois qu’un restaurant accueillait son handicap comme ça. Elle a dit qu’elle était particulièrement touchée par le soin évident que le personnel du restaurant a apporté à la rédaction du message, notamment en cherchant comment écrire le message en braille et en s’assurant que le chocolat était suffisamment froid pour qu’il ne fonde pas lorsqu’elle le touche.

« Ce qui m’a vraiment époustouflé, c’est que Claire est allée aux toilettes et (le personnel du restaurant) l’a prise à part et lui a dit: » Hé, nous allions écrire ceci en braille, qu’en pensez-vous, serait-ce apprécié ? » C’était donc leur idée », a déclaré Te Paa. « Elle ne l’a même pas mis en place, c’était leur idée, et cela m’a juste époustouflé. Je n’ai jamais, jamais rien eu de tel. Ils sont vraiment allés au-delà. »

Depuis qu’elle a été partagée en ligne mardi, la vidéo a recueilli près de 16 millions de vues. Te Paa a déclaré qu’elle avait été « époustouflée » par la réponse extrêmement positive.

« Le fait que les gens y aient répondu si bien et si bien montre à quel point le monde a besoin de gentillesse en ce moment, à quel point le monde a besoin d’un message d’espoir, a besoin de voir les gens faire des choses et aller au-delà les uns des autres, » elle a dit.

Galluccio a déclaré que le restaurant, qui ne fonctionne que depuis quelques semaines, a également été choqué de voir une telle vague de soutien.

« Nous ne pouvons toujours pas y croire, à quel point un petit geste que nous ferions chaque jour est devenu viral, nous ne pouvons pas le croire. Nous ne savons même pas comment réagir », a déclaré Galluccio. « L’hospitalité, c’est le service, les bases du service, faire leur journée. »

Te Paa, une chanteuse, a déclaré qu’elle espérait que la vidéo conduirait à une conversation plus large sur l’inclusion et la sensibilisation à la cécité et à l’accessibilité.

« La cécité n’est pas facile. Il y a beaucoup de fois où vous êtes confronté à la discrimination, vous faites face à des choses qui sont difficiles et difficiles », a-t-elle déclaré. « Donc, le fait qu’ils aient fait cela pour nous a vraiment ouvert une conversation de sensibilisation.

« Nous devons le rendre plus inclusif pour les personnes de tous handicaps… Être capable d’apprendre à être au niveau de la personne que vous voyez devant vous. Si un seul restaurant est inspiré pour rendre son service plus inclusif, c’est tout ce que je pouvais demander. »

