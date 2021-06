Regardez un aperçu de The Killers et Bruce Springsteen jouant ensemble

The Killers est actuellement l’un des groupes de rock alternatif les plus importants et les plus influents de la musique américaine, ayant déjà cinq albums studio (le dernier sorti au public en 2020), et ils ont tout de même réussi à maintenir la cote de popularité élevée de leur single. débuts « M. Le bon côté « .

Le groupe dirigé par Brandon Flowers est dans l’un des meilleurs moments de sa trajectoire, il n’est donc pas surprenant qu’ils préparent le lancement d’une nouvelle collaboration avec l’une des plus grandes icônes de la musique américaine : Bruce Springsteen.

Comme confirmé précédemment, The Boss rejoint The Killers sur un morceau intitulé « Dustland », que Springsteen a sorti lors de sa dernière apparition dans l’émission « E Street Radio » de Sirius XM. Le groupe de Las Vegas avait déjà anticipé l’arrivée d’une « collaboration meurtrière » avec un artiste mystérieux.

Maintenant, les tueurs ont partagé sur leurs réseaux sociaux un court extrait de la collaboration attendue, qui semble être un remake du morceau de 2006 « A Dustland Fairytale » qui est apparu sur leur album « Day & Age ». La vidéo révèle que la version complète de cette collaboration sortira mercredi prochain (16 juin).

En avril dernier, The Killers a confirmé qu’ils avaient déjà terminé leur travail sur le nouvel album studio du groupe, qui est la suite de « Imploding The Mirage », du matériel acclamé que le groupe a présenté à ses fans en 2020. Brandon Flowers a souligné dans un Instagram diffusé qu’ils étaient déjà en phase de montage et espèrent le lancer l’été suivant.

Suite à la sortie de l’album « Letter to You » l’année dernière, Bruce Springsteen se prépare pour une nouvelle série de représentations à Broadway, dans laquelle chacun de ses participants devra présenter la preuve d’avoir été vacciné contre le Covid-19 et présenter une étude médicale menée en les dernières 24 heures avant le spectacle.