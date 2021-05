Regardez SpaceX lancer une nouvelle flotte de satellites Starlink sur une fusée d’occasion aujourd’hui

lego Maison d'habitation et magasin de jouets - 31105 -

Oui! Il est temps d'aller au magasin de jouets! Prenez votre portefeuille et allez en ville. Regardez, un soldat de plomb et une machine à gommes en briques! Allez, allons voir tous les jouets. Attends... Il est encore temps de faire un tour sur la fusée. Hourra! Après la balade, vous pouvez convertir le magasin de jouets en pâtisserie, en magasin de fleurs ou laisser libre cours à votre imagination et construire quelque chose de complètement nouveau avec cet incroyable ensemble 3-en-1!Offrez aux enfants un défi de construction passionnant avec cet ensemble qui comprend 3 modèles en 1: un magasin de jouets, une pâtisserie avec boulangerie LEGO® et un magasin de fleurs avec puits de lumière, plus 2 figurines et une figurine d'oiseau en brique. - Comment agrandissez-vous une ville? Les enfants peuvent améliorer leur créativité et développer leurs compétences en créant une maison et un magasin de jouets Creator 3 en 1 (31105), une pâtisserie ou un fleuriste très fréquentée, ou en