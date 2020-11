Regardez Spacex Lancer 4 Astronautes Sur L'iss Samedi

NASA et SpaceX sont tous prêts à lancer un équipage complet dans l’espace demain (14 novembre) depuis la station 39A du centre spatial Kennedy de la NASA à Cap Canaveral, en Floride. Il s’agira de la première mission opérationnelle de l’équipage à quitter le sol américain, depuis le lancement final de la navette spatiale en juillet 2011. Il y a six mois à peine, SpaceX est devenue la première compagnie de vols spatiaux privée à lancer des astronautes américains depuis le sol américain avec leur test réussi Demo-2 Crew Dragon vol.

Les astronautes – les Américains Michael Hopkins, Victor Glover et Shannon Walker, et l’astronaute japonais Soichi Noguchi – piloteront une capsule SpaceX Crew Dragon montée au sommet d’une fusée SpaceX Falcon 9 jusqu’à la Station spatiale internationale (ISS). Le nom de cette mission est Crew-1, et les astronautes ont nommé leur vaisseau spatial Resilience. Si le temps le permet, le décollage aura lieu à 19 h 49 HNE. L’émission de NASA TV couvrant le lancement débutera à 15h30 HNE. Regardez-le ici:

Comme pour tout lancement, il y a toujours la possibilité d’un retard météorologique. Les météorologues observeront le ciel de Cap Canaveral dans les minutes précédant le lancement, à la recherche de conditions météorologiques qui pourraient arrêter le compte à rebours. UNE liste pré-publiée des règles de la NASA déclare, par exemple, « Ne pas décoller à moins de 10 miles nautiques d’un nuage d’enclume d’orage détaché. »

La NASA interdit également le lancement si la fusée finissait par survoler le mauvais temps en se dirigeant vers l’espace. C’est parce que la NASA veut éviter une projection d’urgence dans des conditions dangereuses si quelque chose ne va pas avec la fusée, obligeant les astronautes à avorter et à détacher la capsule de l’équipage.

Demo-2, le vol d’essai de deux personnes Crew Dragon en mai, a été retardé de trois jours en raison du mauvais temps, 45Secondes.fr précédemment rapporté . La date de sauvegarde pour le lancement de Crew-1 est juste un jour plus tard: le 15 novembre.

En relation: Voici chaque vaisseau spatial qui a jamais transporté un astronaute en orbite

Si tout se passe comme prévu, les astronautes de l’équipage 1 devraient atteindre la station spatiale en orbite 8,5 heures après le décollage. Hopkins, Glover, Walker et Noguchi rejoindront les cosmonautes russes Sergey Ryzhikov et Sergey Kud-Sverchkov, ainsi que l’astronaute de la NASA Kathleen Rubins, qui ont roulé ensemble vers l’ISS dans une capsule russe Soyouz le 21 octobre. Les sept locataires de l’ISS feront ensemble « Expedition 64 », le 64e groupe à travailler sur l’ISS. Ils devraient rester en orbite pendant six mois, jusqu’au printemps 2021.

Problèmes de moteur de fusée et milliardaire infecté par COVID

Il y a deux problèmes potentiels qui pourraient entraver un lancement en douceur pour Crew-1 demain.

Tout d’abord, pendant Faucon 9 les fusées ont été utilisées pendant des années sans incidents majeurs, un lancement de satellite Falcon 9 le 2 octobre depuis la base aérienne de Vandenberg a été interrompu à la dernière seconde en raison d’un nouveau défaut de fabrication impliquant une « laque de masquage » rouge bloquant une valve. SpaceX a retardé d’autres lancements de Falcon 9 jusqu’à ce que les moteurs défectueux puissent être remplacés, 45Secondes.fr précédemment rapporté . SpaceX a lancé un satellite GPS à bord d’un Falcon 9 avec les nouveaux moteurs le 5 novembre, sans incident.

Crew-1 sera le deuxième lancement sur les nouveaux moteurs.

Une autre source de préoccupation est apparue plus tôt dans la journée (13 novembre), lorsque le fondateur et PDG de SpaceX, Elon Musk, a annoncé le Twitter pour lequel il avait été testé positif COVID-19[feminine . (Il a également dit que « quelque chose d’extrêmement faux se passe » parce que deux des quatre tests qu’il avait passés le 12 novembre étaient revenus négatifs. Musk ne semble pas savoir que des faux négatifs sont possibles avec n’importe quel test, car 45Secondes.fr a signalé .)

«Nous comptons sur SpaceX pour effectuer tout suivi des contacts approprié», a déclaré l’administrateur de la NASA Jim Bridenstine lors d’une conférence de presse aujourd’hui, sur le site sœur de 45Secondes.fr Space.com a signalé . « Bien sûr, s’il y a des changements à faire, nous les examinerons. Mais il est très tôt maintenant pour savoir si des changements sont nécessaires à ce stade. »

Bridenstine a déclaré qu’il n’était au courant d’aucun contact entre Musk et les astronautes de CREW-1.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.