Regardez SpaceX et la Russie lancer une fusée double pour la Saint-Valentin ce soir

CAP CANAVERAL, Floride – La Saint-Valentin pourrait être pleine de feux d’artifice cette année alors que SpaceX et l’agence spatiale russe Roscosmos travaillent à un lancement en double ce soir (14 février).

Le SpaceX basé en Californie est sur le point d’envoyer une pile complète de satellites Starlink dans l’espace, tandis que la Russie et la NASA s’associent pour lancer un cargo vers la Station spatiale internationale. Vous pouvez regarder l’action en direct en ligne.

SpaceX débutera les festivités alors que l’une de ses fusées Falcon 9 devrait décoller du Space Launch Complex 40 de la station spatiale de Cap Canaveral à 11 h 21 HNE (4 h 21 GMT le 15 février), suivie d’une fusée Soyouz 2.1a du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan. Ce lancement russe transportera le vaisseau spatial Progress MS-16, également connu sous le nom de Progress 77, à la station spatiale à 23 h 45 HAE (04 h 45 GMT le 15 février).

Tu peux regardez les deux lancements en direct ici et sur la page d’accueil de 45secondes.fr, gracieuseté de SpaceX et de la NASA, en commençant par SpaceX, qui accueillera une webémission de lancement environ 15 minutes avant le décollage. Vous pouvez également regardez le lancement de Starlink directement via SpaceX . Le lancement de Progress 77 sera également diffusé par la NASA, la diffusion Web de la NASA commençant à 23 h 15 HNE (4 h 15 GMT).

Après quelques retards récents et quelques échanges de mission, SpaceX est de retour sur la rampe de lancement, se préparant à envoyer sa prochaine mission Starlink dans l’espace. Ce vol arrive à peine 10 jours après sa dernière mission Starlink , et pourrait être le premier des deux lancements cette semaine pour la compagnie de vols spatiaux privés.

SpaceX a déployé sa flotte de navires de récupération quelques jours avant le lancement, avec son vaisseau drone « Just Read the Instructions » réglé pour attraper ce booster. En cas de succès, l’atterrissage marquera la 75e reprise pour SpaceX depuis que la société a débarqué son premier booster en 2015.

En vedette dans la mission d’aujourd’hui sera le booster connu sous le nom de B1059, prévu pour son sixième vol. Cette première étape a précédemment acheminé deux missions de réapprovisionnement de fret SpaceX Dragon différentes vers la Station spatiale internationale dans le cadre des vols CRS-19 et CRS-20 de la NASA, une mission Starlink en juin dernier, un satellite d’observation de la Terre pour l’Argentine (SAOCOM-1B en août 2020 ), et un satellite d’espionnage pour le gouvernement américain dans le cadre de la mission NROL-108 en décembre. Le vol de dimanche marquera la deuxième charge utile Starlink que ce booster particulier a transporté.

Si tout se passe comme prévu, environ neuf minutes après le décollage, le B1059 devrait atterrir sur le pont du drone, couronnant une autre mission réussie.

SpaceX a créé son programme Internet Starlink avec un objectif majeur: connecter les utilisateurs du monde entier et fournir un service Internet fiable et abordable, en particulier dans les zones reculées et rurales. À cette fin, SpaceX a prévu que sa constellation initiale Starlink contienne 1 440 des satellites de diffusion Internet à écran plat. La société a actuellement l’autorisation de lancer jusqu’à 30 000 satellites Starlinks, et prévoit d’en lancer encore plus.

Avec plus de 1000 satellites déjà en orbite, SpaceX a officiellement offert le service au public la semaine dernière. Les clients peuvent commander le matériel nécessaire et s’inscrire via le site Web de l’entreprise , bien qu’il existe une clause de non-responsabilité selon laquelle il n’est ouvert qu’à un nombre limité de clients par zone de service.

Le lancement fait suite à une vaste phase de tests bêta publics et privés, intitulée « Mieux que rien », qui a récemment été étendue aux personnes au Royaume-Uni.

SpaceX a déployé ses deux capteurs de carénage avant le lancement de dimanche et les récupérera après l’éclaboussure. Les pièces de carénage (ou les deux moitiés du « cône de nez » de protection sur l’étage supérieur de la fusée) sont équipées de parachutes et d’un logiciel de navigation qui guide chaque pièce vers une zone de récupération désignée où ils sont soit pris en l’air, soit évacués du l’eau par les deux bateaux équipés d’un filet de la société – appelés GO Ms. Tree et GO Ms. Chief.

Ces efforts de récupération ont généralement lieu environ 45 minutes après le décollage.

Actuellement, la météo est de 40% « aller » pour l’occasion de lancement de dimanche , la principale préoccupation météorologique étant le potentiel de nuages ​​d’orage au-dessus du site de lancement. Il y a une opportunité de lancement de secours lundi soir, si le besoin s’en fait sentir.

Les prévisions de lundi s’améliorent à 60% favorables.

Une fusée Roscosmos Soyouz transportant le cargo Progress 77 se dresse sur sa plate-forme pour un lancement vers la Station spatiale internationale. (Crédit d’image: RSC Energia)

Moins de 30 minutes après que les fusées Falcon 9 de SpaceX aient transporté sa charge utile dans le monde entier, le russe Soyouz prendra son envol pour livrer plus de 5000 livres. de fournitures aux astronautes sur la station spatiale.

Le navire de ravitaillement Progress rapporte environ 5 424 livres. (2 460 kilogrammes) de marchandises et de fournitures pour l’équipage actuellement à bord de la station. Cette prime comprend 3086 livres. (1 400 kg) de fournitures de recherche et d’équipage, ainsi que de l’eau douce, de l’azote gazeux et du propulseur pour le système de propulsion du module de service Zvezda de la station.

Après le lancement de dimanche, il arrivera à l’avant-poste orbital mardi à 1h20 HNE (6h20 GMT), accostant au compartiment d’amarrage de Pirs.

Il restera attaché à la station jusqu’en juillet, date à laquelle il se détachera de l’ISS (avec le Pirs) et effectuera une rentrée destructrice où les deux brûleront dans l’atmosphère terrestre. Cela permettra à Roscosmos de mettre en place un nouveau module – le plus gros ajout du côté russe de la station spatiale depuis vingt ans.

Pirs sert actuellement de sas pour les astronautes russes à utiliser lors de sorties dans l’espace et également de port d’amarrage pour visiter les vaisseaux spatiaux. (Il y a un autre port similaire qui restera sur la station appelée Poisk.)

