Regardez Post Malone au concert du 25e anniversaire de Pokémon

Le jour d’hier (27 février) un concert virtuel a été organisé par le 25e anniversaire de Pokémon, qui était dirigée par une version CGI de Post malone.

Le concert répertorié comme ‘Journée Pokémon’ a montré le rappeur dans une version animée sur CGI pendant 12 minutes entourés d’un arrière-plan thématique de la franchise, y compris certains des Pokémon Plus populaire.







Vous pourriez aussi être intéressé par: Publiez Malone, Katy Perry et J Balvin pour sortir l’album Pokémon

L’ensemble a également présenté Malone interpréter certaines de ses chansons les plus populaires comme ‘Psycho’, ‘Cercles’ Oui ‘Toutes nos félicitations’, en plus de son récent hommage à Hootie & the Blowfish, «Je veux seulement être avec toi».

Ma partie préférée du concert du 25e anniversaire de Pokémon a été lorsque Lugia est passée en avion alors que Post Malone chantait sur le fait d’être dans une relation juste pour le sexe. pic.twitter.com/IpNN3T117M – Tanooki Joe ™ (@TanookiKuribo)

28 février 2021





Après la présentation du rappeur, les réactions ont été immédiates, alors que certains fans étaient plus qu’heureux du tournage, d’autres ont critiqué le fait que les chansons abordaient des sujets tels que le sexe et la drogue.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Ozzy Osbourne et Post Malone collaborent sur une nouvelle vidéo pour « It’s A Raid »

Le concert de Malone n’est qu’un premier aperçu de la nouvelle union entre la franchise de Pokémon avec Groupe de musique universel, qui promet, « Plus de surprises musicales » dans 2021.