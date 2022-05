Regardez où, la reine d’Angleterre utilise un mobile Samsung

Partager

Le géant sud-coréen est le fournisseur officiel de produits électroniques de la Maison royale britannique, et ce depuis 10 ans depuis son premier « Royal Warrant » en 2012.

Il n’est pas facile de devenir fournisseur officiel de la maison royale britanniqueil nous semble donc cette fois presque logique que le géant sud-coréen Samsung veut se vanter d’avoir renouvelé son mandat royal Quoi partenaire principal de la reine d’Angleterre et son fournisseur d’électronique grand public.

Cette reconnaissance sous forme de certificat de garantie est une tradition qui remonte au 15ème siècledonc le fait que la Maison royale britannique accorde un nouveau « Véritable garantie » un Samsung place le Suwon au niveau des meilleures entreprises et le plus important au niveau mondial.

Samsung dit dans son communiqué de presse qu’ils sont très fier d’avoir fourni des produits de la plus haute qualité à la reine d’Angleterreaprès avoir reçu son premier agrément en 2012 et célébrant cette année le dixième anniversaire collaboration avec la monarchie anglaise :

Renouveler « The Royal Warrant » est un honneur et témoigne de la qualité de nos produits et services. Nous sommes fiers d’étendre notre relation avec la Maison Royale, en particulier cette année du jubilé de platine de Sa Majesté la Reine. Brian Ford, vice-président de l’expérience client chez Samsung Royaume-Uni et Irlande.

Dans l’industrie de l’électronique et de la téléphonie mobile, Samsung brille plus que jamais

Ce nouveau certificat royal britannique qui a été accordé à Samsung prolonge également l’accordpuisque non seulement les smartphones Samsung seront utilisés à l’intérieur de la Cour, mais aussi une gamme plus large de biens et d’appareils est désormais également couverte qui seront fournis dans le cadre de la collaboration.

Aussi important, comme le commente Samsung, car cette année une décennie s’est écoulée depuis qu’il a été un fournisseur de la reine Elizabeth II, qui la célèbre également Jubilé de platine en 2022 marquant les 70 ans de son couronnement.

Certes, beaucoup sous-estiment cette reconnaissance au géant sud-coréen, mais certainement pas facile de les obtenir « Garantie royale » alors nous voulions vous informer et en discuter avec vous… Qu’en penses-tu?

Quel mobile Samsung ai-je acheté ? Guide d’achat avec les meilleurs modèles de 2022

Rubriques connexes: Portable

Partager

Inscrivez-vous à Disney+ pour 8,99 euros et sans permanence

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂