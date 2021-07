Regardez Olivia Rodrigo rencontrer le Dr Fauci pour lire des tweets et exhorter les adolescents à se faire vacciner

Un médecin dont le concert préféré a eu lieu dans les années 1950 et une pop star qui domine actuellement les charts espèrent que leur message résonnera auprès des personnes de tous âges.

L’actrice et chanteuse Olivia Rodrigo, 18 ans, et le Dr Anthony Fauci, 80 ans, ont uni leurs forces lors de la visite de Rodrigo à la Maison Blanche pour lire ensemble quelques tweets et exhorter les gens à se faire vacciner contre le COVID-19 dans une nouvelle vidéo publiée vendredi.

« Le plus tôt nous recevons tous les vaccins, le plus tôt nous pourrons passer du temps avec nos amis et chanter des chansons et toutes les choses amusantes », a déclaré Rodrigo.

La chanteuse de « good 4 u » s’est rendue mercredi à la Maison Blanche pour enregistrer des vidéos encourageant les vaccinations et en faire la promotion sur ses réseaux sociaux. La moitié des Américains âgés de 18 à 24 ans ont reçu une injection de vaccin, et les chiffres sont inférieurs pour les adolescents, selon le CDC.

Les jeunes, non vaccinés, vont également à l’hôpital avec COVID-19 en nombre troublant alors que les cas de la variante delta augmentent, ont déclaré des responsables de la santé à travers le pays. La Maison Blanche s’est associée à Rodrigo pour aider à atteindre cette jeune génération et l’exhorter à se faire vacciner.

« Si Olivia Rodrigo vous dit de vous faire vacciner, vous vous faites vacciner », a déclaré l’un des tweets lus par Rodrigo.

Un autre tweet impliquait une personne disant que Fauci, le chef des efforts de la Maison Blanche contre les coronavirus, serait fier d’eux pour avoir obtenu un « A » dans un cours d’immunologie.

« Lorsque vous vous faites vacciner, votre corps produit une réponse immunitaire qui va vous protéger contre le virus », a déclaré Fauci. « Alors peut-être que cette personne peut aller parler de l’immunologie de la vaccination. »

Un autre tweet a exhorté les gens à « Olivia RodriGO à la clinique de vaccination ».

« Très vrai, » dit Rodrigo. « Tous les jeux de mots amusants tant que vous vous faites vacciner. C’est génial, peu importe ce qu’il faut. »

Olivia Rodrigo entre dans l’aile ouest de la Maison Blanche mercredi alors qu’elle aide à faire passer le mot sur la vaccination contre COVID-19. Manuel Balce Ceneta / AP

Après que Rodrigo ait complimenté Fauci sur la poupée bobblehead faite de lui qui a été mentionnée dans un autre tweet, elle a lu un tweet demandant: « Est-ce que quelqu’un d’autre a passé son vendredi après-midi à se rendre à son deuxième rendez-vous de vaccination et à pleurer Olivia Rodrigo ou était-ce juste moi. «

« Je suis tellement heureuse d’avoir fait la bande originale de votre rendez-vous pour le vaccin », a-t-elle déclaré. « C’est super. Cela me rend très heureux. »

Rodrigo a partagé son enthousiasme à l’idée de pouvoir partir en tournée grâce au plus grand nombre de personnes vaccinées, ce qui a rappelé à Fauci le meilleur concert auquel il ait jamais assisté.

« Si je vous raconte le plus grand concert auquel j’ai jamais assisté, vous allez vous évanouir », a-t-il déclaré. « La raison en est que je suis si vieux que cela remonte à la fin des années 1950 au Paramount Theatre de New York – qui était un concert de Motown avec The Temptations, The Four Tops. Je suis désolé. Je suis vraiment un vieux gars. . »

« C’est incroyable! » dit Rodrigo.

Un autre tweet qui a révélé le fossé des générations était une personne louant Fauci comme un héros dans le cadre de « Man Crush Monday », que Rodrigo a dû lui expliquer était une bonne chose.

« C’est un grand compliment », a-t-elle déclaré.

« Tout ce qu’il faut », a déclaré Fauci. « Si Man Crush Monday vous fait vacciner, foncez ! »

Le duo a également utilisé les tweets pour informer les gens sur le processus de vaccination. Un tweet a demandé: « Est-ce que ces frissons sont dus à ma deuxième dose de vaccin ou à l’écoute de » déjà vu « d’olivia rodrigo pour la 174759385826e fois aujourd’hui. »

Fauci suivi en informant les gens que vous pouvez avoir de la fatigue ou des frissons, en particulier après la deuxième dose d’un vaccin à deux injections.

« C’est une bonne chose parce que lorsque votre corps a cette réaction, cela signifie que votre système immunitaire se réveille et fait une très bonne réponse contre le virus », a-t-il déclaré.

Rodrigo a déclaré qu’elle avait ces symptômes après son deuxième coup.

« J’ai fait une petite sieste et j’allais bien en quelques heures », a-t-elle déclaré.