Regardez Netflix donner vie au jeu Squid à Los Angeles

PLAY & GO Sac rangement / Tapis - Circuit Los Angeles - Play and Go

Ce tapis de jeux circuit est très pratique, il se transforme en un rangement astucieux pour tous les petits jouets. Finies les longues minutes à rassembler et ranger les briquettes de jeux de construction par exemple. D'un diamètre de 140 cm à plat, le tapis de jeu permet à l'enfant de jouet dans la ville de Los Angeles avec voitures et figurines. Une fois le jeu fini, il suffit de tirer sur les ficelles et hop tous les jouets sont ranger à l'intérieur du sac. Léger, ce sac de rangement / tapis de jeu est idéal également pour emmener ses jouets facilement dans ses déplacements. Motif : Circuit Los Angeles sur une face et motifs de camionnettes rouges sur l'autre face. Dimension : diamètre 140 cm Matière : 70% coton, 30% polyester Garanti 3 ans Ceci n'est pas un jouet. Entretien du tapis / sac de rangement Play & Go : 4 astuces pour prolonger la durée de vie de votre sac Play & Go ! Les sacs Play & Go sont faits de 70% coton - 30% polyester Lorsque vous lavez votre sac Play & Go la première fois, les couleurs peuvent fuir. C'est pourquoi il faut le laver séparément les quelques premières fois. Votre sac Play & Go retiendra aussi mieux ses couleurs lorsque vous utilisez un détergent sans javel. Ne réglez pas la température de la machine à laver à plus de 30 °C. Le tissu en coton est sensible à la décoloration par le soleil. Stockez votre sac Play & Go dans un endroit sec et sombre. N'utilisez pas d'adoucissant. ...