Regardez Mike Tyson Eats Roy Jones Jr. Ear

Les boxeurs légendaires Mike Tyson et Roy Jones Jr., respectivement 54 et 51 ans, reviendront sur le ring et s’affronteront samedi soir.

Alors que la California State Athletic Commission (CSAC) sanctionne le combat, elle aura des règles spéciales. Ce sera huit rounds de deux minutes et au lieu de 12 rounds de trois minutes, ils utiliseront des gants plus légers, toute coupure mettra fin au combat et il n’y aura pas de knockdown ou de score officiel.

📋 Le combat d’exposition Mike Tyson vs Roy Jones Jr a rapporté les règles: ⏱️ Huit rounds de deux minutes

🥊 Gants plus grands de 12 oz

⛑️ Pas de casque

❌ Pas de knockouts

🙅‍♂️ Combat arrêté s’il y a une coupure

🚫 Aucun juge officiel ni gagnant

🧑‍⚖️ WBC fait juger par les anciens combattants

🤷‍♂️ (Leurs scores ne sont pas officiels) – Michael Benson (@MichaelBensonn) 25 novembre 2020

C’est donc plus une exposition amusante qu’une compétition sérieuse. Mike Tyson s’amusait certainement quand il a mangé l’oreille d’un gâteau ressemblant à la tête de Roy Jones Jr lors des festivités de Thanksgiving avant le combat.

« C’est vraiment bon. Il a tellement meilleur goût que celui d’Evander, » plaisanta Tyson.

Bien sûr, Iron Mike a notoirement enlevé un peu de l’oreille d’Evander Holyfield lors de leur combat en 1997.