Regardez l’intro et la chanson thème de « Godzilla Singular Point »

La série animée « Godzilla Singular Point » a présenté aux téléspectateurs potentiels avec ses séquences d’ouverture et son thème d’ouverture, préparant son prochain lancement dans la version japonaise du catalogue Netflix, bien avant que la production puisse compter sur une sortie internationale.

Toho Animation a préparé une série dans laquelle, dans la tradition de nombreuses productions récentes, il cherche à renouveler le concept derrière l’un de ses kaijus les plus connus au monde, qui a captivé des générations de cinéastes et de fans de tokusatsu pendant près de 60 ans. films et séries télévisées.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Disco Elysium » proposera un nouveau patch pour PlayStation

«Godzilla Singular Point» a le groupe BISH dans sa chanson d’ouverture, qui s’intitule «In case…», tandis que Polkadot Stingray se charge d’interpréter sa chanson d’ouverture, qui a le simple titre de «Aoi». Les producteurs de la série auraient sorti les deux séquences, qui offrent un regard sur l’esthétique finale de la série.

La série Toho est actuellement diffusée à la télévision japonaise, sa sortie internationale étant toujours en attente de confirmation. L’histoire suit Yurn Arikawa et Mei Kamino, qui découvrent qu’une calamité approche l’humanité dans un complot qui semble indiquer que tous les kaijus ne seront pas des antagonistes.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Ils lancent un nouvel Optimus Prime qui peut se transformer

Le design du kaiju vient du designer du Studio Ghibli Eji Yamamori, tandis que le design du personnage humain est le fruit de Kazue Kato, responsable de « Blue Exorcist ». « Godzilla Singular Point » a la production des studios « Bones » et « Orange ».

Il s’agit de la nouvelle production animée liée au kaiju depuis que Netflix a sorti la trilogie controversée de films d’animation « Godzilla: la planète des monstres ». Le succès commercial de « Godzilla vs Kong » pourrait être un facteur déterminant pour la diffusion de cette série en Occident.