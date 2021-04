Regardez l’ingéniosité de l’hélicoptère Mars de la NASA tester ses pales! (vidéo)

L’hélicoptère Mars de la NASA Ingenuity réchauffe ses pales de rotor alors que les ingénieurs de l’équipe entreprennent les derniers préparatifs pour son tout premier vol sur la planète rouge, prévu dimanche 11 avril.

L’agence tiendra une dernière conférence de presse avant le vol aujourd’hui (9 avril) à 13 h HAE (17 h 00 GMT), que vous pouvez regarder sur cette page ou directement sur Télévision de la NASA . L’événement promet d’offrir plus de détails sur le fonctionnement de l’hélicoptère lors de sa première tentative de vol.

Dans l’un des derniers essais avant de tenter de décoller, l’hélicoptère a réchauffé ses pales de rotor, les déplaçant à une vitesse de 50 tours par minute. « Wiggle, wiggle, wiggle », le Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA écrit dans un tweet posté le 9 avril. « Avec juste un peu de swing, le #MarsHelicopter a déplacé ses pales et tourné à 50 tr / min en préparation pour le premier vol! »

Hélicoptère sur Mars! La NASA enseigne aux enfants le prochain vol d’Ingenuity

Une vue des lames d’Ingenuity test ées à 50 tours par minute. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech / ASU)

C’est encore beaucoup plus lent que les pales ne tourneront pendant le vol réel, et la NASA effectuera un autre test au sol pour imiter plus fidèlement la vitesse en vol des rotors de 2400 tr / min avant que l’hélicoptère ne prenne son envol.

Pendant ce temps, la taille d’une voiture Rover de persévérance qui a transporté Ingenuity sur la planète rouge est à peu près à mi-chemin du trajet entre l’aérodrome d’Ingenuity et le belvédère à environ 60 mètres (200 pieds), où le rover sera stationné pour regarder la tentative de vol à travers ses caméras, selon un tweet séparé à partir du compte de la mission.

Le rover Perseverance a capturé cette image de l’hélicoptère Ingenuity lors des préparatifs avant le vol le 9 avril 2021. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech / ASU)

L’événement d’aujourd’hui mettra en vedette Thomas Zurbuchen, administrateur associé de la NASA pour la science; Elsa Jensen, responsable des opérations de liaison montante chez Malin Space Science Systems pour la caméra Mastcam-Z sur Perseverance qui surveillera le vol; et trois membres de l’équipe Ingenuity du Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie: le chef de projet MiMi Aung, le chef des opérations Tim Canham et l’ingénieur de test Amelia Quon.

Envoyez un courriel à Meghan Bartels à [email protected]45Secondes.fr ou suivez-la sur Twitter @meghanbartels. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.