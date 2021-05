Regardez l’hélicoptère Mars de la NASA voler Ingenuity en 3D (vidéo)

La NASA a partagé une incroyable vidéo 3D du troisième vol réussi de son hélicoptère Mars Ingenuity sur la planète rouge.

Pendant le petit hachoir troisième vol d’essai , le 25 avril, Ingenuity a décollé de la surface martienne à une hauteur de 16 pieds (5 mètres) et a volé en aval de 164 pieds (50 m), atteignant une vitesse de pointe de 7,2 km / h (4,5 mi / h) – sa vitesse la plus rapide à ce jour. En utilisant des images du vol capturées par le rover Perseverance, les ingénieurs de la NASA ont rendu le vol record de l’hélicoptère en 3D, créant ainsi la sensation d’être témoin de l’événement de première main.

La vidéo 3D, qui La NASA a partagé sur YouTube mercredi 12 mai, montre l’hélicoptère monter dans l’atmosphère martienne, s’envoler vers la droite et sortir du cadre pendant un moment, puis revenir en vue pour atterrir à peu près au même endroit d’où il a décollé.

Vidéo: Perseverance Mars rover capture les premiers sons du vol d’Ingenuity

L’hélicoptère Mars de la NASA Ingenuity vole sur la planète rouge pour la deuxième fois le 22 avril 2021. Cette image a été capturée par le système de caméra Mastcam-Z à bord du rover Perseverance de la NASA. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech / ASU / MSSS)

Persévérance a regardé le vol avec son système à double caméra appelé Mastcam-Z , qui est situé sur le mât du rover, ou «tête». Une équipe dirigée par Justin Maki, un scientifique en imagerie au Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie, a assemblé les images dans une vidéo et a reprojeté les images pour que le vol apparaisse en 3D, la vidéo est regardée avec des lunettes à filtre de couleur. La nouvelle vidéo du troisième vol d’Ingenuity représente la vidéo 3D la plus complète à ce jour de l’équipe Mastcam-Z, selon un communiqué de la NASA.

« La capacité vidéo Mastcam-Z a été héritée de la caméra MARDI (Mars Descent Imager) du Mars Science Laboratory, » Maki dit dans la déclaration . « Réutiliser cette capacité sur une nouvelle mission en acquérant une vidéo 3D d’un hélicoptère volant au-dessus de la surface de Mars est tout simplement spectaculaire. »

Vous pouvez fabriquer vos propres lunettes à filtre de couleur en suivant un rapide tutoriel de bricolage de la NASA en utilisant du papier cartonné, des feuilles de cellophane rouge et cyan, des ciseaux et de la colle ou du ruban adhésif. Utilisation de la NASA Modèle de lunettes 3D , vous pouvez imprimer vos lunettes sur le thème de Mars, puis coller la cellophane rouge sur la découpe de l’œil gauche et la cellophane cyan sur la découpe de l’œil droit.

Vous pouvez trouver les instructions complètes étape par étape pour créer vos propres lunettes 3D en ligne . En plus de regarder le troisième vol d’essai d’Ingenuity, vous pouvez également utiliser vos nouvelles lunettes pour voir une variété de Images de Mars en 3D .

« Un hélicoptère volant sur Mars ouvre une nouvelle ère pour l’exploration de Mars », a déclaré Maki dans le communiqué. « C’est une excellente démonstration d’une nouvelle technologie d’exploration. Avec chaque vol, nous ouvrons plus de possibilités. »

L’hélicoptère Mars est une mission de démonstration technologique conçue pour montrer qu’un petit hélicoptère léger peut voler dans la mince atmosphère de Mars. Ingéniosité réussie volé pour la première fois au-dessus de la planète rouge le 19 avril, suivi de près par son deuxième vol réussi le 22 avril.

Son quatrième vol, le 30 avril, a apporté un nouveau record, lorsque l’hélicoptère a dépassé la distance parcourue lors de son troisième vol et parcouru un énorme 873 pieds (266 m). Son cinquième vol a eu lieu le 7 mai, au cours duquel l’hélicoptère a effectué son premier voyage aller simple, parcourant 423 pieds (129 m) et atteignant une altitude de 33 pieds (10 m) au-dessus de son nouveau terrain d’atterrissage, selon un communiqué de la NASA.

Au départ, la NASA n’avait prévu que cinq vols d’essai. Cependant, Ingenuity a si bien performé et reste si saine que la NASA a décidé de prolonger la mission de 30 jours supplémentaires (au moins). Pendant ce temps, l’agence testera la capacité de l’hélicoptère à être un éclaireur aérien pour le rover Perseverance, identifiant des emplacements potentiels pour une étude plus approfondie et des itinéraires sûrs pour le rover pour traverser la planète rouge.

Suivez Samantha Mathewson @ Sam_Ashley13. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.