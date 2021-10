Regardez l’événement mondial des fans de DC FanDome dès maintenant

Cette année DC FanDome est l’événement virtuel gratuit et mondial des fans de DC avec une webdiffusion en direct et des activités, pendant une journée seulement, où ils présenteront leurs plus grands films, jeux, émissions, bandes dessinées et plus encore et se rapprocheront des personnes derrière les personnages et les mondes que nous amour. Avec des révélations exclusives, des looks dans les coulisses, des célébrations de fans et des moments à ne pas manquer, capturez toute l’action ! Il est diffusé sur les chaînes Twitch, YouTube, Facebook et Twitter de DC FanDome ainsi que sur DCFanDome.com. Vous pouvez consulter le flux YouTube ci-dessous.

Que réserve chaque grand film et émission télévisée à venir sur DC FanDome 2021 ? Rejoignez-nous et découvrez le! De Aquaman et le royaume perdu, Le Batman, Adam noir, Le flash, L’univers CW à DC League of Super Pets et Superman et Loïs, Juste pour en nommer quelques-uns.

Des cinéastes et des stars présenteront et discuteront des nouveaux films et séries. Attendez-vous à une bande-annonce pour Peacemaker, alors que John Cena et James Gunn discuteront de leur spin-off HBO Max de La brigade suicide. Ils seront rejoints par le casting comprenant Jennifer Holland, Steve Agee, Chukwudi Iwuji, Danielle Brooks et Freddie Stroma. Nous pouvons nous attendre à ce que les Erie soient lancés en janvier 2022.

Une autre bande-annonce que nous sommes sûrs de voir est The Batman de Matt Reeves. Le réalisateur Matt Reeves sera rejoint par Robert Pattinson et Catwoman Zoë Kravitz pour parler du tout nouveau Gotham. Le Batman devrait sortir en salles le 4 mars 2022.

Dwayne Johnson sera rejoint par les co-stars Pierce Brosnan, Quintessa Swindell, Noah Centineo et Aldis Hodge pour nous expliquer Adam noir. Adam noir fera ses débuts dans les salles le 29 juillet 2022.

Johnson nous montrera un premier aperçu de League of Super-Pets, le prochain film d’animation mettant en vedette de nombreux animaux emblématiques de DC Comics. Les stars seront Johnson dans le rôle de Krypto, le chien de Superman, et Kevin Hart dans celui d’Ace the Bat-Hound, le chien de Batman. Le reste de la distribution vocale impressionnante comprend Kate McKinnon, Vanessa Bayer, John Krasinski, Diego Luna, Natasha Lyonne, Jameela Jamil, Keanu Reeves et Marc Maron dans le rôle de Lex Luthor. Ce film sortira le 20 mai 2022.

Zachary Levi sera sur place pour préparer Shazam ! La fureur des dieux.

Jason Momoa et Yahya Abdul-Mateen II nous livrent nos premières images pour {Aquaman and the Lost Kingdom. Aquaman et le royaume perdu devrait sortir le 16 décembre 2022}.

Les annonces DCTV seront présentées par les stars elles-mêmes, y compris, Le flashLe casting de Grant Gustin et Candice Patton, Superman & Lois} se joindra à Tyler Hoechlin, Elizabeth Tulloch, Jordan Elsass et Alex Garfin, Matt Bomer représentera pour Patrouille du destin, Batwomande Javicia Leslie, Rachel Skarsten et Camrus Johnson, Super GirlMelissa Benoist, Mehcad Brooks, Katie McGrath, Chyler Leigh, Jeremy Jordan, Jesse Rath, Chris Wood, Staz Nair, Peta Sergeant, Nicole Maines et David Harewood et Naomi} créateur Ava DuVernay et star Kaci Walfall.

Bruce Timm sera rejoint par Matt Reeves et JJ Abrams pour nous en dire plus sur la série Batman : Croisé en cape. Ron Funches et Kaley Cuoco présenteront la série animée Harley Quinn. Nous aurons un avant-goût de la deuxième saison de Dent sucrée, également.

Aperçus des nouveaux films d’animation DC Injustice et Catwoman : Traquée on peut aussi s’y attendre !

Le DC FanDome de 2021 commence à 13 h HE. L’événement sera disponible sur Twitch, YouTube, Facebook, Twitter et sur le site officiel de DC FanDome.

