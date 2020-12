Regardez l’événement de questions-réponses Roblox Ready Player Two

Enfin, l’événement Ready Player Two à Roblox est arrivé, ce qui constitue un début de décembre passionnant. Pour lancer l’événement, David Baszucki alias Builderman de Roblox s’est assis avec Ernest Cline, l’auteur de Ready Player Two et du livre original. Cet événement a été diffusé directement dans le Ready Player Two Hub avant le début de la chasse au trésor virtuelle.

Builderman et Cline ont beaucoup discuté de leurs films préférés, de leurs casques VR et de quelques taquineries passionnantes sur le livre. Cline a également mentionné comment The Breakfast Club a inspiré son amour des personnages du lycée.

Ils ont également expliqué à quel point leur vie avait changé depuis la vente de Ready Player One il y a dix ans. C’était particulièrement inspirant pour tous ces artistes qui poursuivent leurs rêves. Quoi qu’il en soit, n’arrêtez jamais de créer!

Si vous êtes impatient de lire Ready Player Two, cette conférence sur le livre était vraiment intéressante. Heureusement, Bloxy News a publié un enregistrement de l’événement sur YouTube, que vous pouvez regarder ci-dessous. Je recommande vraiment de le vérifier quand vous le pouvez.

À tous les Robloxiens désireux de trouver les 7 reliques de la chasse virtuelle Ready Player Two Roblux, vous pouvez découvrir comment obtenir les 3 premiers en visitant notre page Liste des codes promotionnels.

Restez à l’écoute des guides sur les 4 dernières reliques de la chasse!