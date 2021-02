Regardez l’étonnante vidéo de l’atterrissage de Perseverance sur Mars

Pour la toute première fois, vous pouvez regarder un rover atterrir sur Mars. Et c’est épique à plusieurs niveaux.

Les êtres humains lâchent des machines sur Mars depuis les années 1970: des atterrisseurs qui ont parachuté à la surface, des rovers qui ont été détruits lors de l’atterrissage, et plus tard des rovers qui ont survécu à leurs atterrissages dans des coussins géants et rebondissants d’airbags. Désormais, de puissants skycranes abaissent les rovers de la NASA à la surface. Mais pendant tout ce temps, tous ces succès et échecs spectaculaires se sont déroulés à l’abri des regards sur un autre monde. Cela a changé avec la persévérance.

La NASA a équipé le rover Perseverance et son véhicule d’atterrissage, qui est arrivé sur la planète rouge le 18 février, d’une collection de caméras vidéo haute vitesse de haute qualité pour capturer les «sept minutes de terreur», comme les ingénieurs se réfèrent à la plongée la surface martienne. Les caméras ont été configurées pour offrir aux téléspectateurs des sièges au premier rang pour les deux derniers chapitres de la plongée de l’orbite solaire de l’orbite solaire sur la terre martienne: le parachute et la grue céleste.

Comme 45Secondes.fr précédemment rapporté , des manœuvres délicates sont nécessaires pour déposer doucement un robot nucléaire de 10 pieds de long (3,1 mètres) et de 2 260 livres (1025 kilogrammes) dans une cible étroite sur la surface dangereuse et rugueuse d’une autre planète.

La vidéo montre le véhicule d’atterrissage du rover qui saute de son bouclier thermique pour qu’il puisse « voir » le sol pendant l’atterrissage pour chronométrer son déploiement de parachute. Le disque métallique tombe, révélant la longue chute qui sépare toujours le rover à propulsion nucléaire de 2,7 milliards de dollars du sol. Une autre caméra montre le déploiement du parachute, une feuille de tissu chargée de ralentir la descente de 940 mph (1512 km / h) à 190 mph (306 km / h) en deux minutes. Ensuite, l’atterrisseur s’éloigne du parachute, le pilote robotique a relevé son défi le plus difficile: identifier et manœuvrer vers un site d’atterrissage sûr. Enfin, la grue céleste plane à 65 pieds au-dessus de la surface martienne, provoquant une tempête de poussière alors qu’elle abaisse un rover doucement balançant sur de longs câbles jusqu’au sol avant de s’envoler.

Aucune des vidéos n’était disponible pour la NASA pendant l’atterrissage entièrement contrôlé par robot. (Obtenir des données de Mars prend du temps, et la bande passante de la liaison montante est bien inférieure à la vitesse de streaming – bien que la NASA ait réussi à transporter 30 gigaoctets de médias à travers l’espace interplanétaire en quelques jours.) Mais Perseverance a téléchargé le matériel au cours du week-end à temps pour la NASA. pour le publier lundi (22 février).

La NASA a déclaré que la vidéo offrirait des données importantes qui aideront les futures missions et a confirmé que presque toutes les étapes de la descente se sont déroulées comme prévu et prévu. Ce qui se rapproche le plus d’un problème visible sur la vidéo: un ressort lâche apparemment inoffensif à l’arrière de l’écran thermique, visible lorsque le capot de protection s’éloigne de l’atterrisseur.

La NASA a également publié les premiers sons enregistrés avec un microphone sur Mars.

Regardez la vidéo complète de l’annonce, dans laquelle les ingénieurs de la NASA décomposent la vidéo image par image, ici .

