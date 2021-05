Regardez les superbes débuts d’Olivia Rodrigo le samedi soir en direct

PRO-JECT DEBUT III S AUDIOPHILE- DEMANDEZ UN PRIX D'AMI

Cette platine propose un bras en S en aluminium d'une seul tenant pour offrir un son de haute-fidélité harmonieux et chaleureux. Sa fabrication étant plus complexe qu'un bras droit, cette forme spécifique de bras est génnéralement réservée aux platines plus haut de gamme. Pro-ject offre donc ici une première approche accessible du bras en S. Les nouveaux pieds en aluminium et TPE assurent que la platine reste parfaitement protégée des vibrations non désirées. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES vitesse 33,45 (changement de vitesse manuel) Mode d'entrainement Par courroie Précision de vitesse 33:± 0,60% 45:±0,50% Pleurage et scintillement 33:± 0,19% 45:±0,17% Axe principal Axe en acier inoxydable et logement du palier en laiton Plateau 300mm acier avec couvre plateau en feutrine Bras 8,6" aluminium forme en S Longueur effective du bras 218,5mm Surplomb 18,5mm Force d'appui 10-30mN Accessoires