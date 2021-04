Regardez les sept premières minutes de Mortal Kombat dès maintenant

Warner Bros. Pictures a publié les sept premières minutes de Combat mortel en ligne pour les fans à regarder gratuitement avant la sortie prévue du film cette semaine. Réalisé par Simon McQuoid et écrit par Greg Russo et Dave Callaham, le film est basé sur la populaire série de jeux vidéo créée par Ed Boon et John Tobias. La série est connue pour sa rivalité entre les combattants préférés des fans Scorpion et Sub-Zero, ce que les fans verront dans les sept premières minutes du film. Vous pouvez regarder les images ci-dessous.

Combat mortel présente une distribution d’ensemble qui comprend Lewis Tan dans le rôle de Cole Young; Jessica McNamee dans le rôle de Sonya Blade; Josh Lawson comme Kano; Tadanobu Asano dans le rôle de Lord Raiden; Mehcad Brooks comme Jackson « Jax » Bridges; Ludi Lin comme Liu Kang; avec Chin Han comme Shang Tsung; Joe Taslim comme Bi-Han et Sub-Zero; et Hiroyuki Sanada comme Hanzo Hasashi et Scorpion. Sont également présentés Max Huang dans le rôle de Kung Lao; Sisi Stringer dans le rôle de Mileena; Matilda Kimber dans le rôle d’Emily Young; et Laura Brent comme Allison Young.

La logline pour Combat mortel se lit comme suit: « Le combattant MMA Cole Young, habitué à se faire battre pour de l’argent, n’est pas au courant de son héritage – ou pourquoi l’empereur d’Outworld Shang Tsung a envoyé son meilleur guerrier, Sub-Zero, un Cryomancien d’un autre monde, pour traquer Cole. Craignant pour son la sécurité de la famille, Cole part à la recherche de Sonya Blade sous la direction de Jax, un major des forces spéciales qui porte le même étrange dragon marquant la naissance de Cole. Bientôt, il se retrouve au temple de Lord Raiden, un dieu aîné et le protecteur de Earthrealm, qui accorde le sanctuaire à ceux qui portent la marque. «

« Ici, Cole s’entraîne avec les guerriers expérimentés Liu Kang, Kung Lao et le mercenaire voyou Kano, alors qu’il se prépare à affronter les plus grands champions de la Terre contre les ennemis d’Outworld dans une bataille à enjeux élevés pour l’univers. Mais Cole sera-t-il suffisamment poussé pour débloquer? son arcane – l’immense pouvoir de l’intérieur de son âme – à temps pour sauver non seulement sa famille, mais pour arrêter Outworld une fois pour toutes? «

Un favori des fans que les fans ne devraient pas espérer voir est Johnny Cage, qui a été totalement absent des teasers, des bandes-annonces et, bien sûr, des nouvelles images des sept premières minutes de Combat mortel. Ce n’est pas une erreur, car le producteur Todd Garner a déclaré qu’il n’y avait tout simplement pas de place dans le récit pour le combattant américain arrogant avec Kano jouant déjà un rôle similaire dans l’histoire.

« La raison pour laquelle nous avons retenu Johnny Cage est qu’il est un gars très égoïste. C’est un scélérat. Il est drôle. Il est plus grand que nature … et Kano aussi », a déclaré Garner. GameSpot le mois dernier. « Alors tu vas, ‘Très bien, allons-nous juste avoir deux gars en compétition [see who can] vous vous amusez et vous surpassez-vous dans ce film? Ou est-ce que tu retiens Johnny Cage? «

James Wan, Todd Garner, E. Bennett Walsh et Simon McQuoid ont produit le film. Richard Brener, Dave Neustadter, Victoria Palmeri, Michael Clear, Jeremy Stein et Larry Kasanoff ont produit. Benjamin Wallfisch a fourni le score. Combat mortel sera diffusé en salles et en streaming sur HBO Max le vendredi 23 avril. Les images des sept premières minutes nous viennent de Warner Bros. Pictures sur YouTube.

