Regardez les premières images du nouvel épisode de « The Conjuring »

Depuis le lancement de son premier opus en 2013, la franchise de « The Conjuring » a captivé et impressionné le public, devenant l’un des blockbusters d’horreur les plus rentables de la décennie, préparant l’arrivée du troisième volet de sa saga principale, même qui sera prenez le sous-titre de « The Devil Made Me Do It ».

Patrick Wilson et Vera Farmiga seront de retour après leur brève apparition dans «Annabelle Comes Home», avec «The Devil Made Me Do It» étant leur première participation officielle à la saga depuis «The Conjuring 2» en 2016. Tous deux participeront à un film dont la première est prévue pour une sortie simultanée en salles et dans le catalogue HBO Max.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Ils montrent des costumes extravagants de ‘Cruella’

Wilson et Farmiga joueront à nouveau Ed et Lorraine Warren, présentant cette fois une dramatisation de l’affaire sur laquelle ils ont tous deux enquêté en 1081, où un homme a affirmé qu’une possession démoniaque l’avait forcé à tuer son propriétaire, étant la première fois que cette défense était utilisée. dans une cour américaine.

Avant la sortie de leur première bande-annonce, IGN a sorti quelques premières images fixes pour « The Conjuring: The Devil Made Me Do It ». Le film sera réalisé par Michael Chaves, qui a déjà travaillé sur la franchise avec « The Curse of La Llorona », tandis que James Wan, créateur de la franchise, agit en tant que producteur.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Matin Scorsese commence le tournage de « Killers of the Moon Flower »

Alors que la franchise « The Conjuring » continue de s’étendre, ce nouvel opus promet d’être son entrée la plus sombre et la plus effrayante à ce jour. « The Devil Made Me Do It » a été classé « Rr » (Adults Only) et on pense qu’une première bande-annonce pourrait être publiée cette semaine. Le film sortira en salles et HBO Max le 4 juin.