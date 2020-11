Regardez les potes du roi Von le voler après sa mort

Le cousin du roi Von affirme qu’après que Von a été abattu à Atlanta, la tombe de ses potes de Chicago l’a volé.

Elle a publié des images de sécurité pour étayer sa réclamation.

On dit que les «potes» ont pris le sac Louis Vuitton de Von, l’argent et tous ses vêtements

Nggaz emballent leurs sacs et partent dès que possible! Des sacs plus gros qu’ils ne l’étaient quand vous êtes tous venus. Vous avez tous emballé des vêtements supplémentaires pour tous les types de merde! Vous n’êtes pas venus avec autant de vêtements STOP IT !!! Tout le monde était silencieux! F * ck sur Internet si vous n’êtes pas allés parler sur le net! Pourquoi personne n’a parlé à sa famille immédiate! Smh, »hurla le cousin.