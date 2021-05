Regardez les filles de Hoda et Jenna leur envoyer de précieux messages pour la fête des mères

«Bonne fête des mères» sera répétée plusieurs fois ce week-end, mais nous connaissons quelques enfants qui sont arrivés tôt le matin pour les vœux des Fêtes.

Vendredi, Hoda Kotb et Jenna Bush Hager ont toutes deux reçu de précieux messages préenregistrés de leurs filles à la quatrième heure d’AUJOURD’HUI.

Bonne fête des mères à Hoda et Jenna! AUJOURD’HUI

Les adorables clips ont commencé avec la fille aînée de Hoda, Haley, qui n’a pas hésité à répondre lorsque quelqu’un hors écran a demandé: «Qu’as-tu appris sur maman?»

«Qu’elle m’aime et qu’elle me fait des câlins», a déclaré la fillette de 4 ans d’un ton neutre. «Et je lui parle de ma journée.»

Ensuite, les deux filles de Jenna, Mila, 8 ans, et Poppy, 5 ans, se sont associées pour créer un clip simple et doux pour leur propre mère, dans lequel ils se sont relayés pour répéter « Bonne fête des mères » encore et encore. de nouveau. Mais la meilleure partie n’était pas tant ce qu’ils disaient que le fait qu’ils le disaient en se serrant les uns les autres dans un câlin serré.

Avant la fin de la vidéo, Haley s’est de nouveau présentée, cette fois aux côtés de sa petite sœur, Hope, 2 ans, mais encore une fois, c’est Big Sis qui a fait la conversation – et le mouvement.

«Bonne fête des mères, maman!» elle a dit. « Je vous aime! » Et pour ponctuer son salut, elle a lancé un mouvement qui aurait pu être une danse ou peut-être juste un geste de la main excité. Dans tous les cas, assurez-vous de regarder la vidéo pour la voir par vous-même. (Faites-nous confiance, ça vaut le coup!)

Les deux mamans ont clairement adoré les clips, bien que Jenna se soit demandé: «Où est Hal?» Étant donné que son fils n’a que 1 an, il n’a peut-être pas eu grand-chose à dire cette année. Attendez juste l’année prochaine!

Après tout, cela devient une tradition AUJOURD’HUI avec Hoda & Jenna.