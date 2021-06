Regardez les doux hommages vidéo de ces adolescents à leurs parents sur la chanson « Mamma Mia »

Lorsqu’on élève des adolescents, on a parfois l’impression qu’ils n’apprécient pas ce que leurs parents font pour eux. Une récente tendance TikTok prouve le contraire.

À l’aide d’un son extrait de la chanson « Slipping Through My Fingers » de la bande originale du film « Mamma Mia » et de hashtags comme #MakeMomEpic et #BestDadEver, les adolescents et les jeunes adultes partagent de doux moments avec leurs parents et grands-parents.

Les vidéos montrent exemple après exemple d’amour inconditionnel, et les résultats pourraient vous laisser un peu – ou peut-être très – émotif.

Il y a des papas adorables, comme ce papa adoptif le jour du mariage de sa fille…

… le père qui a organisé une fête de la montre « Gilmore Girls », avec des collations et des tenues sur le thème approprié, juste pour créer des liens avec ses filles :

… le père qui suit la voiture de sa fille sur GPS pour qu’il puisse l’attendre dans l’allée pour lui faire un câlin chaque fois qu’elle rentre de l’université :

… et le papa qui dit au revoir à sa fille avec ses feux de détresse tous les matins sur le chemin du travail :

Pour le mois de la fierté, il y a les parents et les grands-parents qui ont soutenu leurs enfants LGBTQ+ :

Et il y a des parents qui sont allés au-delà de l’appel du devoir :

Et les parents qui étaient là pour leurs enfants, leurs petits-enfants et même la famille qu’ils ont choisie, juste au moment où ils en avaient le plus besoin :

Meryl Streep elle-même a même reçu le traitement TikTok dans un article décrivant le moment où elle a donné son diplôme à sa fille lors de sa remise des diplômes du Vassar College.

Rassurez-vous, parents : vos enfants ressentent l’amour que vous leur donnez chaque jour.

