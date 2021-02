Regardez les débuts de Machine Gun Kelly samedi soir en direct

Mitrailleuse Kelly présenté par « Billets pour ma chute», Leur cinquième album studio, l’un des rebondissements musicaux les plus surprenants qu’un artiste contemporain ait jamais présenté, mettant de côté leur rap traditionnel pour livrer un album qui embrasse le style le plus pur du punk rock du début des années 2000.

L’artiste de 30 ans de Houston, Texas aurait fait ses débuts hier soir (30 janvier) dans la célèbre émission de variétés « Saturday Night Live« , Où il a présenté son thème »Le meilleur ami de mon ex»,

Dans sa deuxième intervention musicale, MGK interprété « solitaire», Un thème écrit juste après la mort de son père en juillet 2020. L’artiste a entamé cette 2021 en se remplissant de projets prometteurs. Parmi eux se trouve la première de « Agir comme ça», Collaboration réalisée avec Yungblud et qui a récemment présenté un clip vidéo inspiré de films de zombies.

Cette édition du programme aurait eu la participation de l’acteur et du réalisateur John Krasinski, qui devait initialement débiter en tant que présentateur en mars dernier et dont l’émission a dû être annulée en raison de la situation croissante avec la pandémie, afin que jusqu’à présent les conditions appropriées pour son apparition puissent être présentées.

En plus de travailler sur son prochain album et sa collaboration anticipée avec Avril Lavigne, MGK créé sur YouTube « Chutes élevées», Une séquence de 50 minutes dans laquelle les chansons de son récent album présentent une histoire de romance adolescente. Le même Kelly aurait dirigé et écrit le matériel, en le comparant à « Le mur de Pink Floyd».