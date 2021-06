Regardez les astronautes installer les nouveaux panneaux solaires de la station spatiale lors d’une sortie dans l’espace aujourd’hui

Des astronautes travaillant à des centaines de kilomètres au-dessus de la Terre installeront un nouveau panneau solaire sur la Station spatiale internationale aujourd’hui (16 juin) – et vous pourrez regarder toute l’action en direct.

L’astronaute de la NASA Shane Kimbrough et l’astronaute de l’Agence spatiale européenne Thomas Pesquet passeront environ 6,5 heures à travailler ensemble dans le vide de l’espace pour la sortie dans l’espace d’aujourd’hui, ou activité extravéhiculaire (EVA).

La NASA fournira une diffusion en direct à partir de 6h30 EDT (10h30 GMT), et l’EVA devrait commencer vers 8h00 EDT (1200 GMT) lorsque les astronautes passeront leurs combinaisons spatiales sur batterie. Ils sortiront ensuite du sas Quest et se dirigeront vers l’extrême gauche (bâbord) de la station spatiale pour installer le panneau solaire sur le canal d’alimentation 2B.

Vous pouvez regarder la sortie dans l’espace en direct ici dans la fenêtre ci-dessus, avec l’aimable autorisation de NASA TV, ou directement via le site Web de l’agence.

Pesquet, qui en sera à sa troisième sortie dans l’espace en carrière, portera la combinaison spatiale à rayures rouges pour le désigner comme le premier astronaute, connu sous le nom de membre d’équipage extravéhiculaire 1 (EV1). Kimbrough, portant la combinaison spatiale blanche unie comme EV2, en sera à sa septième sortie dans l’espace, selon la NASA. Et ce sera leur troisième sortie dans l’espace ensemble ; le couple a effectué deux sorties dans l’espace ensemble lors de l’Expédition 50, en 2017.

Une partie de la sortie dans l’espace verra les astronautes travailler avec le bras robotique Canadarm2 pour aider à l’installation des panneaux solaires, et les astronautes seront attachés à la station spatiale pour le reste du temps. (En guise de sauvegarde, les astronautes peuvent utiliser des sacs à dos à réaction appelés Simplified Aid for EVA Rescue ou SAFER s’ils se détachent accidentellement, bien que cela ne se soit jamais produit en plus de 20 ans d’exploitation de la station spatiale.)

L’astronaute de l’ESA Thomas Pesquet prend un selfie lors d’une sortie dans l’espace avec l’astronaute de la NASA Shane Kimbrough en janvier 2017. (Crédit image : NASA Johnson/Flickr)

Si les récentes sorties dans l’espace en sont une indication, les astronautes auront droit à des vues spectaculaires de l’ISS sur fond de Terre, compte tenu de leur distance inhabituelle du cœur de la station spatiale. Les nouvelles baies sont arrivées à bord d’un navire de ravitaillement SpaceX Dragon le 5 juin, et les opérateurs robotiques ont utilisé le robotique Canadarm2 pour les mettre en place pour l’installation le 20 juin, a déclaré la NASA.

L’ISS améliore sa puissance pour obtenir un coup de pouce bien nécessaire pour les travaux scientifiques. Diverses équipes de sorties dans l’espace ont installé des batteries lithium-ion sur le complexe en orbite au cours des quatre dernières années, remplaçant les anciennes batteries nickel-hydrogène lors des sorties dans l’espace se terminant en février. (En fait, les deux sorties extravéhiculaires que Kimbrough et Pesquet ont effectuées ensemble en janvier et mars 2017 se sont également concentrées sur les mises à niveau de puissance.)

Expédition 50 Cmdr. Shane Kimbrough de la NASA est vu flottant dans le sas Quest à la fin d’une sortie dans l’espace le 24 mars 2017. (Crédit image : NASA)

Viennent ensuite les panneaux solaires, qui ont été installés sur la station spatiale en décembre 2000, septembre 2006, juin 2007 et mars 2009. Ils sont conçus pour une durée de vie de 15 ans et fonctionnent toujours bien, mais la NASA a déclaré que des mises à niveau sont nécessaires pour maintenir la station allant jusqu’à la fin de l’accord actuel en 2024 – et une éventuelle extension aux opérations de l’ISS.

« Bien qu’ils fonctionnent bien, les panneaux solaires actuels montrent des signes de dégradation, comme prévu », a déclaré l’agence dans une description de janvier des nouveaux travaux. Les nouveaux panneaux solaires iront devant six des panneaux actuels, augmentant les niveaux de puissance à 215 kilowatts par rapport aux niveaux actuels de 160 kilowatts.

Les nouveaux panneaux solaires iROSA seront installés sur six des huit canaux d’alimentation de la Station spatiale internationale. Au cours de la sortie dans l’espace du 16 juin, Pesquet et Kimbrough installeront les deux premiers réseaux, en commençant par le canal d’alimentation 2B (illustré en haut à droite). Lors de leur prochaine sortie dans l’espace le 20 juin, le couple installera le réseau 4B (en bas à droite). (Crédit image : NASA)

Les astronautes de la NASA, Megan McArthur et Mark Vande Hei, aideront les astronautes depuis l’intérieur de la station spatiale, qui travaillent sur les procédures d’adaptation et la robotique. Une équipe socialement distante du centre de contrôle de la mission de la NASA à Houston assistera également l’équipage de l’expédition 65.

La prochaine sortie dans l’espace pour le duo aura lieu dimanche 20 juin, lorsque Pesquet et Kimbrough se rendront à nouveau à la structure en treillis de Port-6 pour installer le deuxième ensemble de panneaux solaires sur le canal d’alimentation 4B – l’emplacement où les astronautes ont fait une sortie extravéhiculaire de sauvetage pour réparer une énorme déchirure du réseau en 2007. La couverture de dimanche commencera également à 6h30 EDT (10h30 GMT) avec une heure de début prévue à 8h00 EDT (1200 GMT).

La NASA a déclaré que les deux nouvelles sorties dans l’espace seraient les 239e et 240e à l’appui de l’assemblage, de la maintenance et des mises à niveau de la station.

