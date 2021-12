Regardez les 9 premières minutes de Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City

Si vous n’avez pas attrapé Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City sur grand écran, vous aurez désormais la chance de visiter la ville infestée de zombies en diffusant le nouveau film à la maison. Le film est désormais disponible à la location à la demande, et pour aider à le promouvoir, Sony a également mis en ligne les neuf premières minutes du film pour que tout le monde puisse les regarder gratuitement. Pour voir si cette adaptation de jeu vidéo est faite pour vous, vous pouvez vous en faire une bonne idée en regardant les images ci-dessous, par IGN.

Le synopsis officiel se lit comme suit : « Retour aux origines du très populaire Resident Evil la franchise, fan et cinéaste Johannes Roberts donne vie aux jeux pour une toute nouvelle génération de fans. Dans Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City, autrefois la maison en plein essor du géant pharmaceutique Umbrella Corporation, Raccoon City est maintenant une ville mourante du Midwest. L’exode de l’entreprise a laissé la ville en friche… avec un grand mal qui couvait sous la surface. Lorsque ce mal se déchaîne, un groupe de survivants doit travailler ensemble pour découvrir la vérité derrière Umbrella et traverser la nuit. »

Comme ce film est très fortement inspiré par le matériel source, les fans des jeux reconnaîtront instantanément les personnages. Le film met en vedette Kaya Scodelario comme Claire Redfield, Hannah John-Kamen comme Jill Valentine, Robbie Amell comme Chris Redfield, Tom Hopper comme Albert Wesker, Avan Jogia comme Leon S. Kennedy, avec Donal Logue comme chef Brian Irons et Neal McDonough comme William Birkin . Le film est produit par Robert Kulzer, James Harris et Hartley Gorenstein. Les producteurs exécutifs sont Martin Moszkowicz, Victor Hadida, Jeremy Bolt et Paul WS Anderson.

Cela peut être considéré comme une expérience intéressante de Sony, et cela laisse l’avenir du Resident Evil franchise pas claire. La principale plainte des fans concernant les films précédents mettant en vedette Milla Jovovich était qu’ils avaient très peu de points communs avec les jeux vidéo originaux. De nombreux fans avaient dit qu’ils auraient préféré quelque chose avec plus d’horreur et moins d’action, comme les deux originaux Resident Evil jeux, ainsi que les inclusions des emplacements et des personnages de ces jeux.

Johannes Roberts, grand fan de jeux vidéo lui-même, a cherché à combler ce besoin en développant Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City. Cela ressemble certainement beaucoup plus aux jeux qu’aux films précédents, mais cela a suscité des opinions mitigées de la part des téléspectateurs. Certains fans ont été ravis de voir le jeu prendre vie de cette façon par Roberts et les acteurs, alors que les critiques n’ont pas vraiment été aimables. Les retours au box-office ne ressemblent pas non plus aux films de Jovovich, et pour l’instant, Sony ne s’est pas engagé dans une suite à Bienvenue à Raccoon City.

Peut-être que le film trouvera un public plus fort en streaming. Si cette nouvelle série de films se poursuit avec une suite, Roberts a taquiné en incorporant des éléments de scénario de Resident Evil 4, un autre jeu populaire de la série. Si c’est le cas, on peut s’attendre à ce qu’Avan Jogia revienne en tête. Tu peux regarder Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City en salles et à la demande.





