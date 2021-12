Regardez les 5 premières minutes de Sci-Fi Epic Moonfall de Roland Emmerich

Lionsgate Pictures a publié les cinq premières minutes de Roland Emmerich Chute de lune en ligne. Le film met en vedette Halle Berry et Patrick Wilson dans le rôle de deux astronautes qui doivent percer le mystère derrière la Lune pour empêcher l’apocalypse à venir. Vous pouvez consulter le clip intense ci-dessous.

La Lune tombe littéralement Chute de lune après avoir été renversé de son orbite par une force destructrice. Dans le clip ci-dessus, nous avons un aperçu de cette chose semblable à une goutte qui est déterminée à tout dévorer sur son passage. le Chute de lune La scène d’ouverture commence dans l’espace avec une musique sombre en arrière-plan qui se transforme bientôt en « Africa » ​​de Toto. Ensuite, nous voyons quelques astronautes travailler sur leur vaisseau tout en réfléchissant aux paroles. Mais les choses empirent lorsqu’elles sont heurtées par un objet informe qui projette Marcus (Frank Fiola) au loin tandis que Brian (Patrick Wilson) tourne.

Alors que Brian pénètre dans le navire, il trouve une Jo Fowler inconsciente (Halle Berry) et essaie désespérément de localiser Marcus. Mais c’est une cause perdue car Marcus a disparu dans l’abîme. « Je vais te ramener à la maison », dit Brian à Jo, mais c’est plus facile à dire qu’à faire car nous voyons la force mystérieuse creuser à la surface de la Lune. La scène n’était pas sans rappeler celle d’Alfonso Cuaron La gravité en termes de carnage spatial, mais il présente également une tournure d’un autre monde. Apocalypse et Roland Emmerich sont deux termes devenus synonymes. Le cinéaste allemand est surtout connu pour avoir réalisé des films comme Jour de l’indépendance, 2012, et Le Patriote.

Nous avons vu l’ère glaciaire, des invasions extraterrestres et des lézards géants faire des ravages sur la planète dans les films d’Emmerich, mais cette fois, il est passé d’un cran à l’autre. En concevant Chute de lune, Emmerich s’est inspiré de la théorie du complot de la lune creuse. En plus de la réalisation, Emmerich a également écrit le scénario avec Harald Kloser et Spenser Cohen. Le synopsis de l’intrigue pour Chute de lune est comme suit:

Dans Chute de lune, une force mystérieuse fait sortir la Lune de son orbite autour de la Terre et l’envoie sur une trajectoire de collision avec la vie telle que nous la connaissons. Quelques semaines seulement avant l’impact et le monde au bord de l’anéantissement, la dirigeante de la NASA et ancienne astronaute Jo Fowler (Halle Berry) est convaincue qu’elle a la clé pour nous sauver tous – mais un seul astronaute de son passé, Brian Harper (Patrick Wilson) , et un théoricien du complot KC Houseman (John Bradley) la croit. Ces héros improbables monteront une mission impossible de dernière minute dans l’espace, laissant derrière eux tous ceux qu’ils aiment, pour découvrir que notre Lune n’est pas ce que nous pensons qu’elle est.

Eh bien, cela semble assez intéressant. Avec un peu de chance, Chute de lune sera une amélioration par rapport à la dernière épopée désastreuse de Roland Emmerich, Fête de l’indépendance : résurgence. Aux côtés de Halle Berry et Patrick Wilson, Moonfall met également en vedette John Bradley (Jeu des trônes), Michael Peña (Fin du tour de garde), Donald Sutherland (Jeux de la faim), Charlie Plummer (Appuyez-vous sur Pete) et Eme Ikwuakor (Inhumains). Réalisé avec un budget énorme de 150 millions de dollars et avec des visuels à couper le souffle, Chute de lune est un incontournable en IMAX.

