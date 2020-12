Regardez le vaisseau spatial chinois atterrir sur la lune dans cette incroyable vidéo

Une vidéo spectaculaire du vaisseau spatial chinois Chang’e 5 révèle son touché réussi sur le moo n comme il s’est doucement posé pour collecter les premiers échantillons lunaires en 44 ans.

La vidéo accélérée de 49 secondes a été capturé par une caméra sous l’atterrisseur Chang’e 5 alors qu’il passait au-dessus du vaste Oceanus Procellarum (« Océan des tempêtes « ) tout en visant un site d’atterrissage sûr le mardi 1er décembre. Les images en noir et blanc montrent des pics à l’horizon avant que le vaisseau spatial ne se mette en position verticale pour commencer sa descente motorisée vers la surface. par le réseau chinois de nouvelles CCTV, montre le bras de prélèvement d’échantillons de Chang’e 5 forant la surface lunaire alors qu’il collectait des échantillons (nous les avons combinés en un seul dans la vidéo ci-dessus).

Dans la vidéo de descente, des cratères de toutes tailles apparaissent et disparaissent à mesure que l’atterrisseur ralentit sa chute. Avec tout cela se déroulant à environ 380 000 kilomètres (236 000 miles) et les signaux prenant deux secondes pour voyager de la Terre et retour, le processus devait être automatisé.

Chang’e 5 a utilisé un altimètre gamma pour mesurer la distance à la surface et des systèmes optiques et laser pour détecter les dangers potentiels. L’atterrisseur semble planer pendant qu’il sélectionne son site d’atterrissage et effectue sa descente finale.

Le vaisseau spatial a été lancé le 23 novembre et a finalement atterri en toute sécurité mardi à 10 h 11 HNE (15 h 11 GMT, 23 h 11 heure de Pékin) près de Mons Rümker, un pic volcanique. Cependant, l’atterrissage n’est qu’une partie d’une mission très difficile qui vise à livrer les premiers échantillons lunaires frais sur Terre depuis les années 1970.

Le vaisseau spatial a commencé à collecter des échantillons quelques heures après l’atterrissage, à la fois en prélevant de la surface et en forant dans le régolithe lunaire pour obtenir un matériau scientifiquement précieux.

Chang’e-5 a été occupé à collecter et à forer des échantillons du site d’atterrissage d’Oceanus Procellarum. Voici un gif du bras de pelle en action, plaçant le matériau dans le récipient à échantillon. pic.twitter.com/jq0hbJwV202 décembre 2020

Un véhicule d’ascension relancera la précieuse cargaison en orbite lunaire jeudi en préparation de l’accostage avec l’orbiteur Chang’e 5 en attente. L’orbiteur ramènera ensuite les échantillons vers la Terre, libérant une capsule de rentrée qui entrera dans l’atmosphère et atterrira vers le 16 décembre.

Si tout se passe bien, les scientifiques disposeront des premiers nouveaux échantillons lunaires depuis des décennies, qui pourraient potentiellement être des milliards d’années plus jeunes que ceux collectés précédemment par les missions Apollo et soviétique Luna.

Les échantillons pourraient aider les scientifiques à comprendre pourquoi cette zone de la lune a pu être géologiquement active longtemps après la fin du volcanisme dans la plupart des autres parties de la lune.

