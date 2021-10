Regardez le tournage d’Aquaman et du royaume perdu

En ce moment, l’événement virtuel DC FanDome très attendu a lieu, révélant aux fans de DC Comics de grandes révélations liées aux séries, films, jeux vidéo et nouveaux titres liés à cet univers narratif fascinant.

Actuellement, le réalisateur James Wan est en train de tourner « Aquaman and the Lost Kingdom », un film dans lequel Jason Momoa reprendra le rôle d’Arthur Curry / Aquaman, qui doit désormais assumer le trône d’Atlantis tout en affrontant de nouveaux et des menaces inattendues dans son nouveau mandat.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Black Adam » révèle un premier aperçu de la bande sur DC FanDome

DC FanDome a partagé avec les fans d’Aquaman un petit aperçu des images du film et de ce que Wan a en réserve dans ce nouvel opus de l’univers DC, qui ramènera Amber Heard, Patrick Wilson, Yayah Abdul-Mateen II, Randal Park, Dolph Lundgren avec l’arrivée de Vincent Regan en tant que roi Atlan.

Jason Momoa a prévu que ce film sera beaucoup plus grand en termes d’échelle et de portée narrative. « Il se passe tellement de choses. Je pense que les risques sont bien plus grands. Il y a aussi beaucoup de comédie. Je veux dire, j’ai ri en le lisant. Il y a beaucoup de plaisir et l’action est définitivement plus grande », a déclaré l’acteur.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Michael Caine annonce sa retraite d’acteur à 88 ans

Après avoir établi leur propre style à travers le film sorti en 2018, Wan et Momoa ont prévu que ce nouvel opus de « Aquaman » amènera les séquences d’action sous-marine à un niveau complètement différent de celui du précédent, tandis que leur protagoniste découvrira des secrets importants sur le histoire de l’Atlantide.

« Aquaman: and the Lost Kingdom » présente Jani Zhao dans le rôle de Stingray dans la version originale du personnage, Indya Moore dans le rôle de Karshon le requin, un personnage qui est traditionnellement le méchant de Green Lanthern, et Vincent Regan en tant que nouveau membre de la distribution. Le légendaire roi Atlan . Le film sortira le 15 décembre 2022.