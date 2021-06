Regardez le streaming Nintendo E3 en direct : à partir de 18h aujourd’hui !

Pratiquement tous les éditeurs connus font partie du E3 2021 ensemble pour présenter leurs derniers produits. Il éduque Nintendo pas exception. Le fabricant de consoles et de jeux vidéo organise un Nintendo Direct majeur à l’E3 que vous ne devriez certainement pas manquer.

Toutes les informations sur la Nintendo-E3 – quand, où et quoi ?

Quand fonctionne le Nintendo Direct de l’E3 ? Aujourd’hui, le 15 juin 2021 à 18h précises L’heure allemande est le coup de départ. La présentation se passe bien 40 minutes.

Ce qui est montré Nintendo n’a donné aucune information précise à ce sujet. Cependant, il devrait y avoir des nouvelles sur les dernières Commutateur Nintendo-Les jeux suivent. Des mises à jour pourraient être faites dans ce contexte La Légende de Zelda : Breath of the Wild 2, Baïonnette 3 et peut-être même des informations sur Metroid Prime 4 conséquences.

De plus, il peut y avoir beaucoup plus à Franchise Zelda à voir depuis cette année le 35e anniversaire célèbre. Mais nous verrons.

Où puis-je regarder le flux ? Vous pouvez suivre le Nintendo Direct en direct. Nintendo a mis à disposition plusieurs chaînes où l’émission doit être diffusée.

Après le Nintendo Direct, vous n’êtes pas forcément obligé d’éteindre tout de suite, car le Cabane dans les arbres : en direct avec un nouveau gameplay suit. Le spectacle reprendra ensuite 3 heures persister et peut-être Préparez le gameplay pour les jeux présentés précédemment.

