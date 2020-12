Regardez le Starship SN8 de SpaceX faire un atterrissage sauvage puis exploser dans cette vidéo impressionnante

SpaceX a partagé des images étonnantes de sa fusée Starship alors qu’elle traversait l’atmosphère et explosait au toucher des roues.

La fusée – un Prototype de vaisseau appelé SN8 – lancé mercredi 9 décembre lors d’un vol d’essai épique à haute altitude depuis les installations de SpaceX près du village du sud du Texas de Boca Chica. SN8 a décollé à 17 h 45 HNE (22 h 45 GMT) et a décollé de 12,5 kilomètres dans les airs avant de retourner sur Terre.

Une séquence vidéo capturée par une caméra de suivi sur l’aire d’atterrissage montre la finale moments du vol d’essai , y compris la fusée qui revient sur Terre dans une manœuvre sauvage de type flop.

Le prototype Starship SN8 de SpaceX revient sur Terre pour tenter un atterrissage lors de son premier vol d’essai à haute altitude depuis son site d’essai de Boca Chica, au Texas, le 9 décembre 2020. (Crédit d’image: SpaceX)

Le vol d’essai a duré environ 6 minutes et 42 secondes. Après avoir atteint son altitude cible, la fusée a commencé sa descente en arrêtant son trois moteurs Raptor , un par un. Le SN8 de 165 pieds de haut (50 mètres) a ensuite incliné son cône de nez vers l’avant pour faire un flip et essayer toland.

Les images de la caméra de la piste d’atterrissage ont capturé une vue rapprochée du véhicule alors qu’il plongeait vers la Terre. Dans la vidéo, qui SpaceX partagé sur Twitter , vous pouvez voir des canards sur le cône de nez et des volets d’aile sur la base de la fusée se déplacer pour aider à diriger SN8 pendant sa descente. La tentative d’atterrissage de SN8 a presque réussi jusqu’à ce que l’un de ses moteurs se coupe, ce qui a fait chuter la fusée au sol trop rapidement et exploser en une boule de feu dramatique.

Malgré l’échec de l’atterrissage, le fondateur et PDG de SpaceX Elon Musk a partagé son enthousiasme face aux résultats du vol d’essai SN8 sur Twitter.

« SN8 a bien fait! Même atteindre l’apogée aurait été génial, alors contrôler jusqu’au bout pour mettre le cratère au bon endroit était épique !! » Musk a déclaré dans un tweet .

« La pression du réservoir du collecteur de carburant était faible pendant la combustion à l’atterrissage, ce qui a entraîné une vitesse de toucher des roues élevée et RUD, mais nous avons toutes les données dont nous avions besoin! Musk expliqué dans un autre tweet .

SpaceX prévoit de lancer des prototypes supplémentaires pour développer davantage Starship. L’un, appelé SN9, est presque construit et devrait être lancé sur un vol d’essai similaire assez prochainement. Le véhicule Starship et la fusée Super Heavy système de lancement est conçu pour être entièrement et rapidement réutilisable, ce qui signifie que ces véhicules seront capables de faire de nombreux voyages de la Terre à Mars et retour.

« Mars, nous voilà! » Musk a dit dans un autre tweet après le vol d’essai SN8.