Regardez le président Biden appeler la NASA pour célébrer l’atterrissage sur Mars du rover Perseverance

Le président américain Joe Biden a chaleureusement félicité l’administrateur par intérim de la NASA pour l’atterrissage réussi du rover Perseverance en quête de vie sur Mars jeudi (18 février).

« Hé Steve, félicitations homme », a déclaré Biden lors d’un appel du bureau ovale de Washington, DC, sur fond de nombreuses photos et d’une statue du leader syndical américain César Chávez. Son appel a été posté sur la chaîne YouTube de la Maison Blanche samedi 20 février.

« Je suis tellement fier de vous les gars, et dites à vos amis là-bas [in California] Je l’ai regardé à bout de souffle, comme des millions d’autres personnes dans le monde », a déclaré Biden à l’administrateur par intérim Steve Jurczyk, qui a répondu à l’appel au contrôle de mission du rover au Jet Propulsion Laboratory de la NASA à Pasadena. Jurczyk est l’un des 34 dirigeants par intérim que Biden a nommés peu de temps après l’entrée en fonction du président démocrate le 20 janvier.

Atterrissage! Le rover Perseverance de la NASA atterrit sur Mars

Mises à jour en direct: Mission du rover Mars Perseverance de la NASA

Cette image tirée d’une vidéo de la Maison Blanche montre le président américain Joe Biden en train de regarder la diffusion par la NASA de l’atterrissage réussi de Mars par le rover Perseverance le 18 février 2021. (Crédit d’image: Maison Blanche)

Livre de Mars: 22,99 € chez Magazines Direct En 148 pages, explorez les mystères de Mars. Avec la dernière génération de rovers, d’atterrisseurs et d’orbiteurs se dirigeant vers la planète rouge, nous découvrons encore plus de secrets de ce monde que jamais. Découvrez son paysage et sa formation, découvrez la vérité sur l’eau sur Mars et la recherche de la vie, et explorez la possibilité que le quatrième rocher du soleil soit un jour notre prochaine maison. A lire : Amy Coney Barrett `` dernière pièce du puzzle '' pour renverser le mariage égal

« Je suis d’accord monsieur, c’était une équipe incroyable et une autre réalisation incroyable », a déclaré Jurczyk dans une partie de sa réponse. « Merci beaucoup pour votre soutien et vos félicitations. Je vais absolument le transmettre à l’équipe … une grande partie de ce que nous faisons est de montrer aux États-Unis et au monde, au pays et au monde, ce qui est possible. »

Biden aussi a tweeté ses félicitations à l’équipe le jour du débarquement . « Aujourd’hui a prouvé une fois de plus qu’avec la puissance de la science et l’ingéniosité américaine, rien n’est au-delà du domaine du possible », a-t-il dit en partie. Le jour du débarquement, d’autres supporters notables ont tweeté sur la persévérance: vice-président Kamala Harris , première dame Jill Biden et plusieurs membres du Congrès des deux partis.

La persévérance, au cœur de la mission Mars 2020 de 2,7 milliards de dollars de la NASA, était approuvé sous le président de l’époque Barack Obama en 2012 et lancé vers la planète rouge en juillet 2020 sous l’administration du président Donald Trump.

La persévérance est également une clé de voûte des plans à long terme de la NASA pour lancer un exemple de mission de retour sur Mars qui n’a pas encore été entièrement financé. Le rover mettra en cache les échantillons les plus prometteurs qu’il trouvera pour qu’un futur vaisseau spatial les récupère et les renvoie sur Terre pour un examen plus détaillé, la mission étant peut-être lancée dès cette décennie.

Visions présidentielles pour l’exploration spatiale: d’Ike à Biden

Cette image fixe haute résolution fait partie d’une vidéo prise par plusieurs caméras alors que le rover Perseverance de la NASA a atterri sur Mars le 18 février 2021. Une caméra à bord de la scène de descente a capturé cette photo. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

Rejoignez notre discussion sur Mars! A lire : Un mystérieux `` obélisque '' en métal dans le désert américain attire des OVNI sauvages et des théories du complot dans le monde entier Rejoignez nos forums ici pour discuter de l’atterrissage du rover Perseverance Mars. Qu’espérez-vous trouver?

L’administration Biden récemment s’est engagé à poursuivre le programme d’atterrissage humain Artemis de Trump au cours des 100 premiers jours cruciaux de l’administration, marquant un engagement rare de la part d’un nouveau président de poursuivre un programme majeur d’astronautes de la dernière administration.

Mais Jurczyk a déclaré à Ars Technica jeudi que l’échéance du débarquement 2024 de l’ère Trump pour Artemis « pourrait ne plus être un objectif réaliste en raison des deux dernières années de [NASA] crédits, qui n’ont pas fourni suffisamment de financement pour rendre 2024 réalisable. »

Notamment, le Congrès n’a pas entièrement financé la demande de la NASA pour le système d’atterrissage humain d’Artemis au cours de l’appropriation de l’exercice 2021, et plus tôt ce mois-ci, l’agence a discrètement suspendu sa recherche de la société pour construire l’atterrisseur. Biden ne s’est pas encore engagé à respecter une date limite pour mettre des bottes sur la lune; sinon 2024, certains membres bipartis du Congrès ont lancé une éventuelle prolongation 2028 en janvier 2020.

Dans une interview accordée jeudi à SpaceNews, le sénateur Jerry Moran (R-Kan.) – membre de premier plan du sous-comité des crédits du Sénat qui supervise le financement de la NASA – a déclaré qu’il espérait que l’atterrissage de Perseverance aiderait la NASA à obtenir plus de soutien pour ses plans d’exploration planétaire.

« Nous sommes certainement intéressés à soutenir une exploration planétaire plus poussée. Nous devrons équilibrer cela une fois de plus, comme nous le faisons toujours, avec les différentes missions de la NASA », a déclaré Moran. « Je pense que ce qui se passe sur Mars a une conséquence sur ce qui se passe sur la lune, et vice versa. Ils vont ensemble. »

Suivez Elizabeth Howell sur Twitter @howellspace. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.