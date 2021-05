Regardez le premier teaser de la réunion des «  amis  » et consultez la liste des stars invitées

Il est presque l’heure des retrouvailles « Friends »!

HBO Max a publié jeudi un court teaser pour la spéciale non scénarisée exclusive mettant en vedette l’ensemble du casting de la légendaire sitcom, qui sortira le 27 mai sur la chaîne de streaming.

Le spécial retrouvailles, qui a été annoncé l’année dernière, comprendra la distribution originale de Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer ainsi qu’une foule d’invités spéciaux.

Le teaser publié jeudi montre les six principaux membres de la distribution par derrière, marchant bras et bras la nuit avec un palmier au loin, donc ce n’est certainement pas n’importe où près de Central Perk et de leur maison à New York.

« Celui où ils se remettent ensemble », lit-on dans le teaser.

Les invités seront également présents David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon et Malala Yousafzai, selon un communiqué de presse de HBO Max.

