Regardez le premier aperçu officiel de la série « Peacemaker »

L’arrivée de Peacemaker au catalogue HBO Max se rapproche de plus en plus. La série écrite et réalisée par James Gunn en tant que spin-off de son dernier film, « The Suicide Squad », ramènera John Cena comme cet homme étrange qui chérit la paix plus que tout au monde, peu importe le nombre d’hommes, de femmes ou les enfants doivent tuer pour y parvenir.

Grâce à Entertainment Weekly, une première image de la série a été dévoilée dans laquelle on voit Cena accompagnée des agents Argus « Economos » (Steve Agee) et « Hardcourt » (Jennifer Holland), en plus des nouveaux éléments : Mum (Chukwudi Iwuji ), Adebayo (Danielle Brooks) et Vigilante (Freddie Stroma).

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Narcos: Mexico » confirme la date de sortie de la saison 3

La scène post-crédit de « The Suicide Squad » a préparé le public à la vraie raison pour laquelle Peacemaker est toujours en vie : sauver le monde. Une œuvre qui, à en juger par ce que nous avons pu voir sur la bande, sera pleine de chaos et de meurtres partout où ce personnage fera son apparition

L’arrivée de Peacemaker sur le catalogue HBO Max devrait avoir lieu en janvier 2022 avec un total de huit épisodes, dans lesquels Gunn fait également office de showrunner. Au cours de son entretien avec EW, il a anticipé que le personnage mènerait des opérations secrètes pour lutter contre une catastrophe qui menace le bien-être de la planète.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Regardez la première bande-annonce passionnante de « Hawkeye » pour Disney +

Certains détails partagés sur les personnages indiquent que maman est une mercenaire travaillant au service d’Amanda Waller (Viola Davis), Vigilante rendra justice à son nom (« Vous ne pouviez pas deviner, mais son personnage est un justicier », a commenté Gunn) et Adebayo » Elle n’est pas toujours traitée de la meilleure des manières par les gens qui l’entourent, mais malgré ses différences avec Peacemaker, ils vont tisser un lien. »

Après la première de « The Suicide Squad », James Gunn a précisé que cette série sera une suite après les événements du film, même si elle comportera quelques séquences qui nous feront connaître en profondeur le passé du personnage avec son père, qui sera joué par Robert Patrick. Gunn préciserait que le personnage n’est pas quelqu’un de méchant, c’est juste une mauvaise personne que nous n’avons pas eu l’occasion de mieux connaître.