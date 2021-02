Regardez le premier aperçu du nouveau documentaire « Long Live Rock »

Le 11 mars aura lieu la première d’un nouveau documentaire, qui sous le titre de «Vive le rock… Célébrez le chaos», Qui a déjà présenté sa première avancée. Ce matériel aura la participation de membres de groupes emblématiques tels que Metallica, Nœud coulant, Rage contre la machine Oui Guns N ‘Roses.

Le documentaire rassemble des images filmées dans un grand nombre de festivals de musique pendant de nombreuses années, y compris des interviews de Lars Ulrich, Tom Morello, Corey Taylor, Duff McKagan et beaucoup plus.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Dave Grohl défend Phoebe Bridgers après l’apparition de SNL

Le documentaire est réalisé par Jonathan McHugh, qui a annoncé dans un communiqué de presse qu’il était dédié aux «fans passionnés qui prennent le temps de leur vie quotidienne pour vivre avec« leurs communes rock », présentant« des vérités tacites qui sont trop courantes dans le monde du rock and roll. , tant pour les artistes que pour leurs fans comme la toxicomanie et la dépression ».

« Gary spivack et je voulais faire un film célébrant le chaos de la culture rock. Grandir dans la ville de New YorkJ’aurais fait n’importe quoi pour voir des groupes comme Zeppelin, Black Sabbath et autres icônes. Nous sommes très fiers de mettre en valeur les fans les plus passionnés du monde de la musique et ce qui les anime. »

Vous pourriez aussi être intéressé par: Justin Bieber annonce un concert spécial pour la Saint-Valentin

Récemment, Rage contre la machine a été annoncé parmi les nominés pour entrer dans la marche de la renommée de « Salon Rock and Roll« En 2021, avec Foo Fighters, Jay-Z Oui Kate Bush. Cette liste a également rejoint Iron Maiden, Carole King, Poupées de New York, Tina Turner ou le groupe électro pop Dev.