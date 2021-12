Regardez le premier aperçu de la suite de « Into the Spider-Verse"

Des mois d’anticipation ont enfin payé pour les fans du film d’animation « Spider-Man: Into the Spider-Verse », l’une des productions cinématographiques les plus acclamées par rapport au héros arachnide charismatique qui se prépare pour une nouvelle aventure à ne pas traverser une , mais deux nouveaux versements.

Restant complètement inconscient de la continuité de l’une des franchises cinématographiques sorties jusqu’à présent, ce film sorti en 2018 nous présente une curieuse revue des origines de Miles Morales en tant qu’arachnide protecteur de New York et qui, avec l’aide de Peter B Parker , Spider-Man Noir, Peni Parker, Spider-Gwen et Spider-Ham, parviennent à canaliser leurs nouveaux pouvoirs.

La grande acceptation que le film a reçue du public et de la presse spécialisée lui a permis de remporter rien de moins que l’Oscar dans la catégorie « Meilleur film d’animation », il n’est donc pas surprenant que sa suite soit confirmée en novembre 2019. Sans surprise, Sony Les photos seraient relativement calmes quant à son développement.

Shameik Moore et Hailee Steinfeld devraient revenir prêter leur voix à Miles et Gwen. La fin du film anticiperait la participation de Spider-Man 2099 comme élément central de l’intrigue de la suite, en plus de confirmer l’embauche d’Issa Rae dans le rôle de Jessica Drew, alias Spider-Woman.

L’équipe de Sony Pictures a pris par surprise en dévoilant le premier trailer de « Spider-Man: Acress The Spider-Verse (Part One) » lors de la convention CCXP Worlds. Comme son nom l’indique, la suite attendue ne sera que la première partie d’une histoire à une échelle beaucoup plus grande que prévu.

Cette nouvelle histoire est réalisée par Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin K. Thompson, qui succèdent à Bob Persichiett, Peter Ramsey et Rodney Rothman, ce dernier co-scénarisant le premier volet avec le producteur Phil Lord. La suite a été écrite par Lord, Miller et David Callaham, scénariste de « Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ».