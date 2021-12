Regardez le poids insupportable de la bande-annonce de Massive Talent Red Band

Lionsgate’s vient de sortir la bande-annonce du groupe rouge pour la comédie d’action Le poids insupportable des talents massifs. Nous voyons Nicolas Cage prendre un schvitz avec son copain Neil Patrick Harris, alors que Harris essaie de convaincre un Cage à court d’argent de prendre un concert en payant 1 million de dollars pour assister à la fête d’anniversaire d’un superfan puissant et riche. À contrecœur, il accepte sa situation et c’est parti !

La configuration du film voit Nicolas Cage jouer le rôle de… Nick Cage dans la comédie d’action Le poids insupportable des talents massifs. Créativement insatisfaite et menacée de ruine financière, la version fictive de Cage doit accepter une offre d’un million de dollars pour assister à l’anniversaire d’un dangereux superfan (Pedro Pascal). Les choses prennent une tournure très inattendue lorsque Cage est recruté par un agent de la CIA (Tiffany Haddish) et contraint d’être à la hauteur de sa propre légende, canalisant ses personnages les plus emblématiques et les plus aimés à l’écran afin de se sauver lui-même et ses proches. Avec une carrière construite pour ce moment précis, l’acteur primé doit endosser le rôle de sa vie : Nicolas Cage.

Cet été, Tiffany Haddish a expliqué à Insider comment travailler et obtenir des conseils de la légende. Elle avait sa propre méthode pour créer de la spontanéité en elle Le poids insupportable des talents massifs performance en se concentrant uniquement sur son rôle. Cage lui a prouvé le contraire avec sa technique. « Il savait tout sur le film; chaque chose qui se passait. Parfois, je fais des films et je veux juste connaître mon personnage et ensuite être surpris par tout le reste… J’ai toujours senti dans cette surprise qu’il pouvait y avoir de la magie qui vient de la spontanéité. Mais après avoir travaillé avec lui, j’ai réalisé que je devais tout savoir et puis dans mon esprit trouver de la place pour les surprises. »

Elle a également partagé une histoire intime avec Cage sur sa première expérience sexuelle unique en regardant Face/Désactivé. « Et vous avez peut-être entendu l’histoire que j’ai racontée à propos de ma relation avec Nicolas Cage. D’accord. Donc, une fois que je lui ai raconté l’histoire, je suis tombé directement dans les choses et je me suis mis à l’aise. Et plus tard dans la journée, il s’est dit : » Dans le futur quand tu as quelque chose que tu veux dire à quelqu’un, dis-le-lui. » Et je me disais : « Je ne savais pas quel genre de fou tu étais ! » Oh, avoir été sur le tournage de ce film !

S’adressant à Indiewire, Cage veut assurer au public : « C’est une version stylisée de moi, et le fait que je doive même me référer à moi-même à la troisième personne me met extrêmement mal à l’aise », a déclaré Cage à propos du projet précédemment. « Il y a de nombreuses scènes dans le film où modernes ou contemporains – c’est parti – » Nic Cage « et ensuite le jeune » Nic Cage « entrent en collision et se disputent et se battent. C’est une approche acrobatique du jeu d’acteur. Je vais probablement le faire. je dois revoir quelques films du passé, parce que je pense que nous allons devoir reconstituer certaines de ces séquences. Cabinet du Dr Caligari version de Air conditionné et Visage / Désactivé. »

Aux côtés de Nicolas Cage, il y aura Pedro Pascal, Sharon Horgan, Ike Barinholtz, Alessandra Mastronardi, Jacob Scipio, Lily Sheen, Neil Patrick Harris et Tiffany Haddish. Le film a été réalisé par Tom Gormican et écrit par Tom Gormican et Kevin Etten. Lionsgate Le poids insupportable des talents massifs sort en salles le 22 avril 2022.





