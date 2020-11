Regardez le pare-chocs interdit de Bullwinkle qui a fait arnaquer les enfants des boutons de télévision et les parents furieux

Le banni Bullwinkle le pare-chocs qui a fait que les enfants ont arraché leurs boutons de télévision fait à nouveau le tour. Au début des années 1960, Le spectacle Rocky et Bullwinkle avait des intros de marionnettes par le personnage principal, qui a été joué par Bill Scott. Ces intros et bumpers étaient souvent sarcastiques et participaient à se moquer de Walt Disney, qui avait un spectacle, Le monde merveilleux des couleurs de Walt Disney, qui a été diffusé directement après Bullwinkle et ses amis. La vidéo refaite à neuf présente quelques fouilles sur Disney, ainsi que le tristement célèbre appel aux enfants de retirer leurs boutons de télévision.

NBC a repris Le spectacle Rocky et Bullwinkle en 1961 d’ABC, qui avait précédemment appelé la série Rocky et ses amis. La décision de changer le nom est survenue lorsque la popularité de Bullwinkle s’est envolée sur son petit ami écureuil volant Rocky. Le point de vue de Bill Scott Bullwinkle pendant les intros et les bumpers était assez différent de ce qui a été montré dans les segments animés, qui sont toujours en syndication aujourd’hui. Scott a utilisé beaucoup de sarcasme et d’humour auto-dépréciant, ce que le réseau a parfois trouvé problématique.

Au cours d’un tristement célèbre Bullwinkle pare-chocs, Bill Scott a suggéré que les enfants qui regardent l’émission devraient aller à leur poste de télévision et retirer les boutons. L’idée était que les enfants n’auraient pas à s’inquiéter de changer la chaîne de NBC pour profiter de l’épisode de la semaine prochaine. Cependant, Scott et le réseau ne pensaient pas que les enfants le feraient réellement. Le réseau aurait reçu des lettres de 20 000 parents très en colère dans les jours qui ont suivi la diffusion de l’épisode, ce qui a obligé Scott à dire aux enfants de recoller leurs boutons sur leur téléviseur.

La version marionnette de Bullwinkle semble un peu décalé, et couplé à la voix de Bill Scott, il est un personnage complètement différent avec un peu d’avantage. Tandis que Bullwinkle est en syndication depuis des années, les éléments en direct de l’émission ont pour la plupart été perdus. Les coffrets de DVD incluent certains des pare-chocs, des intros et des segments du personnage lisant le courrier des fans, mais pour la plupart, il semble que la majorité des Bullwinkle les segments en direct sont perdus à jamais. Alors que beaucoup pensaient que le dessin animé avait un avantage, la version marionnette de Scott de l’orignal est assez frappante, même aujourd’hui.

Le style subversif de Le spectacle Bullwinkle a créé un public culte qui le découvre encore aujourd’hui. Malheureusement, Bill Scott n’a pas duré trop longtemps comme Bullwinkle en direct après l’incident des boutons de télévision. NBC a ensuite abandonné complètement la partie live-action et se concentrer uniquement sur la série animée. Scott était également un écrivain sur les dessins animés, tout en fournissant les voix derrière Bullwinkle, Dudley Do-Right, Fillmore, M. Peabody, George of the Jungle, Super Chicken, Tom Slick, Cloyd et de nombreux autres personnages de soutien. Vous pouvez regarder Bullwinkle demander aux téléspectateurs de retirer leurs boutons de télévision ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube BJ Retro. Dirigez-vous vers la marque 4:48 pour voir la demande de Bullwinkle et quelques fouilles sur Disney.