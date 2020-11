Regardez le panier-bagarre des équipages de Russ et Jack Harlow

Les pensées sont devenues douteuses sur le terrain de basket entre l’équipe de Jack Harlow et les crétins de Russ.

Les équipages de Jack Harlow et Russ ont failli se battre lors d’un match de basket hier yesterday qui selon vous aurait gagné ?? pic.twitter.com/946cYcctW7 – Pas de cavalier (@nojumper) 8 novembre 2020

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, Harlow a commis une faute grave sur un lay-up, éliminant son adversaire. Puis le rappeur « What’s Poppin ‘ » a plané au-dessus du joueur tombé, provoquant des poussées et des bousculades.

Adam22 de No Jumper, qui a publié le clip, sait quelque chose sur l’équipe de goon de Russ, car il a notoirement sauté la personnalité du podcast il y a quelques années. À l’époque, Adam les a raillés pour ne pas avoir fait plus de dégâts. On dirait qu’il n’y a pas non plus beaucoup de dégâts lors de la bagarre au panier.

Un autre angle de l’hystérie pic.twitter.com/1c6ksgi8i6 – Pas de cavalier (@nojumper) 8 novembre 2020