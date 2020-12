Regardez le nouvel aperçu du prochain documentaire des Beatles ‘Get Back’

Peter Jackson a partagé un nouvel aperçu de son prochain documentaire intitulé, ‘The Beatles: Get Back’, qui explorera l’héritage de Quatuor de Liverpool.

Directeur de ‘Le Seigneur des Anneaux‘a montré l’aperçu de son prochain film qui arrivera en 2021 après un retard dû à la pandémie de coronavirus, qui «emmènera le public au temps des sessions d’enregistrement intimes de ‘Les Beatles’ à un moment aussi important de l’histoire de la musique ».







La vidéo commence par Jackson expliquant que lui et son équipe de production en Nouvelle-Zélande ont commencé à travailler après que la propagation du coronavirus ait été contenue dans le pays, avec 56 heures de matériel inédit à éditer.

Jackson a ajouté que lui et son équipe sont « à mi-chemin » pendant le processus de montage et qu’ils ont décidé de partager un aperçu de leur travail pour montrer « l’ambiance et l’énergie » de leur film. Dans le clip partagé, vous pouvez voir quelques minutes d’enregistrement des Beatles «Get Back».







«The Beatles: Get Back», arrivera à l’été de 2021.