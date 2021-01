Regardez le nouveau court métrage de Saint Laurent réalisé par Gaspar Noé

Un nouveau court métrage de la maison de couture a été partagé, Saint-Laurent, qui a été réalisé par Gaspar Noé et a Charlotte Rampling en tant que protagoniste.

Après sa dernière apparition derrière la caméra en 2019, avec le lancement du projet pour Saint-Laurent, «Lux Æterna» dans le festival du film de Cannes, le réalisateur derrière ‘Irréversible’ et ‘Entrez dans le vide’ est de retour avec une nouvelle cassette.

Vous pourriez aussi être intéressé par: La veste Yves Saint-Laurent inspirée des « Tournesols » de Van Gogh sera mise aux enchères

Le nouveau court métrage produit par Saint-Laurent a une durée de huit minutes qui, dans le plus pur style Noé, se traduisent par une expérience totalement captivante et dépaysante, en plus d’être joué par l’actrice légendaire, Charlotte rampling, qui se promène avec des costumes variés dans un manoir aux ambiances dérangeantes.

A travers une déclaration accompagnant le court métrage, Saint-Laurent le décrit comme «un monde baigné de lumière rouge, brumeuse et veloutée, rappelant les années de gloire du Giallo … Tension dans un état de sommeil, décadence et danger ».







Vous pourriez aussi être intéressé par: Gaspar Noe: L’art de mettre le public mal à l’aise

Il court métrage produit par le directeur créatif de Saint-Laurent, Anthony Vaccarello, a été créée afin de présenter la collection emblématique de la maison de couture pour la été du 2021.