Regardez le moment Nandi Bushell, 10 ans, rencontre enfin les Foo Fighters

La prodige de la batterie Nandi Bushell, âgée de dix ans, a enfin réalisé son rêve et a rencontré les Foo Fighters.

Le jeune a fait tomber la maison hier soir avec une performance électrisante de la chanson « Everlong » alors que le groupe montait sur scène pour un spectacle au Forum de Los Angeles.

Nandi a pris de l’importance pour la première fois après avoir réchauffé nos cœurs pendant le verrouillage l’année dernière, passant l’été 2020 engagé dans une série de batailles de tambours avec nul autre que Dave Grohl lui-même.

Et alors que le groupe reprenait progressivement la route pour jouer quelques concerts et promouvoir son dernier album Medicine Man, il n’y avait qu’une seule personne avec qui Dave voulait partager la vedette, faisant rouler une batterie spéciale au centre de la scène et invitant Nandi sur scène.

La foule l’a adoré aussi, l’inondant d’un tonnerre d’applaudissements avant et après la représentation, et il n’a pas fallu longtemps pour que toute l’arène scande son nom.

« C’est arrivé !!! » écrit Nandi dans la description de la vidéo. « C’était ÉPIQUE!!! Merci beaucoup Foo Fighters. Merci à tous ceux qui m’ont permis de jammer avec M. Grohl. C’est mon papa qui a filmé la vidéo et qui crie beaucoup. »

Dave Grohl de Foo Fighters a admis sa défaite dans une bataille de tambours avec un enfant de 10 ans. Crédit : CBS

Il est clair que Nandi a eu un grand impact sur Grohl, allant même jusqu’à affirmer que le dernier album de Foos était directement inspiré de son temps passé avec le jeune batteur dans une récente interview avec Kerrang !

Il a dit: « La chose qui m’a le plus inspiré pour sortir cet album, c’est cette bataille de batterie que j’ai eue avec Nandi. Plus qu’un va-et-vient entre deux musiciens, cette bataille de maîtrise technique, elle répandait la joie et le bonheur.

« Les gens allumaient leur ordinateur ou leur téléphone et pendant trois minutes et demie ils souriaient parce qu’un dix-Une fille d’un an donnait un coup de pied à mon putain de roi dans une bataille de tambours. Pour moi, c’est ce dont le monde avait besoin. »

Dave a continué : « Vous ouvrez votre ordinateur portable ou regardez dans votre putain de téléphone et c’est juste ce sombre nuage de malheur, vous savez. Chaque jour tu décroches ton téléphone et tu penses, ‘Oh, mon Dieu, qu’est-ce que c’est maintenant? Et après?’

« Vous n’attendez que cette mauvaise nouvelle. Mais cet échange qu’elle et moi avions n’a fait qu’apporter bonheur et joie aux gens.