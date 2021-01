Regardez le manager de ce commerçant Joe utiliser la gentillesse pour diffuser calmement les manifestants anti-masque

Les employés de Trader Joe sont toujours parmi les personnes les plus heureuses que vous rencontrerez lors de vos courses hebdomadaires. Mais cette vidéo prouve que la gentillesse peut tout conquérir.

La politique de positivité de l’entreprise crée plus qu’une simple expérience de magasinage joyeuse, elle peut également être utilisée pour résoudre les divisions sociales, comme le montre une vidéo du manager d’un Trader Joe nommé Karim traitant des anti-masques qui deviennent viraux sur les réseaux sociaux.

La vidéo, filmée à l’extérieur des locaux d’un Trader Joe à Salem, dans l’Oregon, a été visionnée plus de 7 millions de fois sur Twitter uniquement depuis sa première diffusion.

La vidéo de 8 minutes montre un échange entre un employé de Trader Joe qui a été identifié comme le gérant du magasin et des acheteurs qui tentent d’entrer dans le magasin sans se couvrir le visage.

Les vidéos de ce type ont été prolifiques sur les médias sociaux depuis que les premières directives sur les coronavirus recommandaient l’utilisation de masques faciaux en public pour empêcher la transmission du virus. Souvent, les employés des magasins en difficulté ont du mal à faire face aux clients peu coopératifs, ce qui entraîne des différends verbaux.

Le manager de ce Salem Trader Joe reçoit des éloges sur les réseaux sociaux pour sa gestion de la situation. Restant calme et poli, il a prouvé que nous sommes vraiment tous engagés dans la lutte pour mettre fin à la transmission du virus.

Karim, le gérant du magasin, souligne que son objectif n’est pas de forcer quiconque à porter un masque ou de changer sa croyance sur l’utilisation de masques. Il dit aux manifestants: «Nous essayons simplement de travailler, de gagner notre vie» et leur rappelle que les employés des magasins individuels n’ont pas de contrôle sur ces règles.

«La différence que vous essayez de faire ne se fera pas avec nous. Mais cela pourrait être fait avec votre gouvernement. Je ne suis pas ici pour débattre de la politique.

Les politiques du magasin de Trader Joe sur les masques faciaux sont explicitement claires sur leur site: « Nous exigeons que les clients portent un masque facial qui répond aux normes des autorités sanitaires applicables lors de leurs achats dans nos magasins. Sauf indication contraire de la règle ou de la loi locale, cela ne s’applique pas à les jeunes enfants et les personnes souffrant de problèmes de santé qui ne peuvent pas porter de couvre-visage. «

En tant que directeur de magasin, c’est le travail de Karim d’appliquer ces politiques, indépendamment de ses propres opinions.

Les acheteurs anti-masque insistent sur le fait qu’ils sont protégés par la loi sur les droits civils pour faire des achats sans masque, bien que cette théorie soit incorrecte.

Le gérant du magasin semble également proposer de faire des emplettes pour les manifestants et de leur apporter leurs articles à l’extérieur, mais au milieu des cris croissants, sa solution est ignorée.

Voyant d’autres acheteurs masqués entrer sans restrictions, les manifestants tentent alors de pousser le gérant pour entrer dans le magasin mais il intercepte rapidement leurs avances.

« Je veux juste avoir une conversation avec vous et je vous demande simplement de me montrer la même courtoisie. »

Bien que les masques n’aient pas été recommandés dans les premiers mois de la pandémie en raison de pénuries, les directives sur l’importance du port de masques ont été claires à la mi-2020 et les principaux experts médicaux ont souligné leur succès dans la maîtrise du virus.

Alors que les cas de COVID-19 continuent d’augmenter aux États-Unis, l’adhésion collective à ces directives peut être vitale pour sauver des vies.

Les travailleurs essentiels des magasins et des restaurants sont exposés à un risque élevé de contracter le virus dans leur travail. Le port d’un masque protège à la fois ces personnes en première ligne et nous protège individuellement de contracter le virus.

