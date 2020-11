Regardez le lancement de ‘The Real Right Stuff’ dans la frontière de l’orchestre virtuel pour une bande-son épique (exclusive)

Savoir travailler de manière isolée n’est pas seulement une bonne compétence pour les astronautes – il est également essentiel de créer une bande-son épique sur le thème de l’espace dans une pandémie.

Une nouvelle vidéo de la chaîne National Geographic, fournie exclusivement à 45secondes.fr, montre des musiciens se réunissant virtuellement dans leurs chambres, sur des canapés et dans de minuscules studios d’enregistrement pour produire la bande-son émouvante du nouveau Documentaire « The Real Right Stuff » , qui diffuse sur Disney Plus . Le documentaire est un compagnon de la série dramatisée « The Right Stuff », qui a diffusé sa première finale de saison vendredi (20 novembre) .dramatisé

La bande originale a été composée par James Everingham et produite par Hans Zimmer et Russell Emanuel, mais ce sont les musiciens individuels que vous voyez dans la vidéo – chacun concentré intensément sur sa feuille de match, s’efforçant de rester synchronisé même si leurs collègues sont loin.

Pour marquer la bande originale de « The Real Right Stuff », la chaîne National Geographic s’est lancée dans la frontière de l’orchestre virtuel. (Crédit d’image: National Geographic Channel / Disney Plus)

« The Right Stuff » est basé sur le livre de 1979 de Tom Wolfe ; les lecteurs plus âgés peuvent également se souvenir d’un 1983 adaptation cinématographique du livre . Wolfe a exploré les débuts du programme spatial Mercury de la NASA, lorsque les pilotes d’essai ont été appelés à emmener leur bravoure dans l’espace alors que les États-Unis se livraient à une concurrence technologique avec l’Union soviétique. « The Real Right Stuff » est un documentaire complémentaire qui a fait ses débuts vendredi pour faire la chronique de la bravoure, de l’innovation et du courage de la vie réelle derrière les premiers jours du vol spatial.

Personne travaillant dans l’espace au début des années 1960 n’aurait pu savoir à quel point le thème du travail isolé pouvait être poignant en 2020, avec des milliards de travailleurs dans le monde s’isolant partiellement ou complètement chez eux, souvent connectés par un peu plus que des outils de vidéoconférence.

Le clip vidéo montre les musiciens se réunissant pour marquer le lancement de Alan Shepard , le premier Américain dans l’espace. En voix off, Wolfe (décédé en 2018 à 88 ans) parle de ses impressions sur les contrôleurs de mission individuels de la NASA et de ses sous-traitants, travaillant à ne soutenir que le deuxième être humain à voler dans l’espace après l’Union soviétique. Youri Gagarine .

«J’ai senti que dans le vol d’Alan Shepard, [launch countdown] est tombé près de zéro, que les ingénieurs étaient tellement excités », a déclaré Wolfe, ajoutant:« Chacun craignait que son système soit celui qui causerait une catastrophe.

Puis la vidéo revient aux musiciens, chacun se concentrant pour rester en phase pour ne pas faire dérailler la bande son. Pendant quelques minutes tendues, vous les regardez – tout en regardant des images d’archives de Shepard’s Mercury-Redstone grimpe dans l’espace le 5 mai 1961, il y a près de 60 ans.

Enfin, Shepard atteint l’espace. Il rompt la conversation technique pour regarder la Terre, rendu en noir et blanc à travers son périscope de vaisseau spatial . «Quelle belle vue», dit-il.

Peu à peu, les musiciens finissent leur travail et leurs images sont coupées en noir. La vidéo de la bande sonore se termine avec un seul ingénieur du son regardant un écran d’ordinateur, travaillant avec un clavier et des niveaux de musique devant lui. Un autre lancement et une autre pièce musicale sont terminés.

