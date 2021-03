Regardez le lancement de SpaceX et (espérons-le) débarquer son 10ème prototype de vaisseau spatial géant aujourd’hui

Mise à jour, 15 h 33 HE, 3 mars: SpaceX a tenté de lancer SN10 à 15 h 14 HE, mais a interrompu un dixième de seconde avant le décollage, juste après le tir des roquettes. Après une brève évaluation, la société a déclaré à 15h30 HE qu’elle ferait une autre tentative pour lancer SN10 environ deux heures plus tard.

SpaceX semble prêt à tester son dixième prototype de Starship mercredi 3 mars, malgré au moins un problème à l’approche du lancement.

Le test de la fusée nommée SN10 devrait voir le loft du véhicule à une altitude de 6,2 miles (10 kilomètres) au-dessus de Boca Chica, au Texas, avant de tenter un atterrissage vertical. Les deux précédents tests similaires de SN9 et SN8 se sont terminés par des explosions après des atterrissages ratés, comme 45Secondes.fr l’a précédemment rapporté.

Le vaisseau géant SN9 de SpaceX est représenté en train de tenter de se redresser pour l’atterrissage, juste avant d’exploser. (Crédit d’image: SpaceX)

Le vol d’essai devait initialement avoir lieu plus tôt dans la journée, mais la préparation au lancement a été interrompue. Le journaliste de CNBC Michael Sheetz a tweeté que SpaceX tentera toujours de se lancer mercredi. Il a rapporté qu’une soupape d’évent au sol était restée ouverte juste au moment où SpaceX se préparait à faire le plein de la fusée.

SpaceX cherche toujours à lancer le Starship SN10 aujourd’hui, mais une soupape de ventilation au sol était bloquée lorsque la charge de propulseur était sur le point de commencer, selon des sources à CNBC. https://t.co/WHniesTJTz3 mars 2021 En savoir plus

Starship, comme 45Secondes.fr l’a rapporté, est le projet à long terme de SpaceX visant à construire un véhicule capable de transporter des marchandises lourdes, comprenant potentiellement plusieurs êtres humains et des systèmes de survie, dans l’espace. La machine de 160 pieds (49 mètres) de haut et 30 pieds (9 m) constitue le cœur de la stratégie de l’entreprise visant à mettre des êtres humains sur Mars, bien qu’à court terme, Starship ne soit utilisé que pour une balade autour de la lune.

Jusqu’à présent, la société n’a révélé aucun système fonctionnel pour purifier l’air, fournir de l’eau ou autrement soutenir la vie à bord du Starship, n’a pas terminé la construction de la fusée Falcon Super Heavy destinée à envoyer Starship dans l’espace, et n’a pas atterri de Starship sans incident. . Cependant, la société semble engagée dans le projet, agrandissant ses installations de Boca Chica Starship (allant même jusqu’à essayer de fonder une nouvelle ville appelée « Starbase » sur le site, selon le site d’information local CBS4.) Et SpaceX a reçu un Investissement de 135 millions de dollars dans Starship de la NASA.

