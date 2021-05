Regardez le casting de «  Friends  » se réunir dans une nouvelle bande-annonce émotionnelle

Le casting de « Friends » est de retour dans l’appartement.

Une nouvelle bande-annonce publiée mercredi montre que la prochaine réunion « Friends » sur HBO Max comprend la distribution originale de Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer de retour là où tout a commencé sur l’appartement reconstruit à partir de le spectacle original.

La bande-annonce, qui donne un regard beaucoup plus approfondi sur la réunion par rapport au teaser publié la semaine dernière, présente également un retour sur un ancien épisode.

Le clip s’ouvre avec Schwimmer disant «le test est prêt», en référence à une configuration de jeu-questionnaire comme celle de «The Test» de l’épisode de la saison quatre «The One with the Embryos». Le casting s’amuse alors à deviner le nombre de pages de la lettre que Rachel a écrite à Ross et lui a demandé de la lire avant de se remettre ensemble.

Le casting est plus tard vu errant autour du plateau et partageant des rires alors qu’ils interprètent à une table l’épisode classique « Celui où tout le monde découvre », lorsque les amis apprennent que Monica (joué par Cox) et Chandler (Perry) sortent ensemble.

Ils ont également parlé de ressentir cette chimie instantanée pour un article de couverture dans le numéro du 31 mai du magazine People.

« C’est marrant. Quand nous nous réunissons, c’est comme si le temps ne s’était pas écoulé », a déclaré LeBlanc. «Nous reprenons là où nous nous sommes arrêtés.»

La bande-annonce révèle également que l’hôte de fin de soirée James Corden sert d’hôte à l’émission spéciale sur les retrouvailles, diffusée le 27 mai sur HBO Max.

Le casting aborde également de grandes questions telles que « Ross et Rachel étaient-ils en pause? » C’est une question toujours d’actualité depuis que le personnage de Schwimmer a couché avec une autre femme parce qu’il pensait que sa relation avec le personnage d’Aniston était en suspens, provoquant leur rupture déchirante.

LeBlanc indique dans la bande-annonce qu’il a des sentiments précis sur cette question.

Ils partagent également comment ils se sont réunis pour former leur ensemble comique désormais célèbre.

« Je me souviens que je suis allé voir le producteur de l’émission dans laquelle j’étais, et il a dit: ‘Cette émission ne fera pas de vous une star' », dit Aniston avec un sourire.

Il a déjà été annoncé que la spéciale mettra en vedette une foule de stars invitées, et l’une d’entre elles apparaîtra dans la bande-annonce. L’ex-petite amie de Chandler, Janice, jouée par Maggie Wheeler, revient avec son rire grinçant intact.

David Beckham, Justin Bieber, BTS, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Reese Witherspoon et Malala Yousafzai, selon un communiqué de presse de WarnerMedia.