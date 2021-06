Regardez le casting de « Friends » chanter la chanson thème emblématique avec James Corden

Cela peut très bien faire de votre journée, de votre semaine, de votre mois ou même de votre année.

Sur « The Late Late Show with James Corden », le casting de « Friends » a interprété la chanson thème classique de la série dans un segment enregistré tourné à peu près au moment où les acteurs ont enregistré la réunion de la sitcom.

Corden, qui a animé l’émission spéciale du mois dernier sur HBO Max, conduisait une voiturette de golf sur le terrain de Warner Bros. où « Friends » a été enregistré, affirmant que la récente réunion était sur le point de se produire lorsque Lisa Kudrow et Courteney Cox lui ont demandé de faire un tour. Quelques secondes plus tard, Matt LeBlanc et Jennifer Aniston ont également raté un tour. Effectivement, Matthew Perry et David Schwimmer ont également sauté quelques secondes plus tard.

Alors qu’ils tournaient autour du terrain et parlaient de ce que c’était que de se réunir, Corden a demandé s’ils pouvaient écouter de la musique avant d’allumer la chanson thème classique de l’émission.

Corden et le casting de « Friends » se sont amusés à revenir sur la série. Terence Patrick / CBS

Alors que la plupart des acteurs ont applaudi, Aniston a baissé la tête comme pour dire: « J’en ai marre d’entendre ça. »

Corden et les acteurs ont ensuite chanté le morceau, interprété par The Rembrandts, faisant même des applaudissements.

« Oh mon dieu, ça s’harmonise », a déclaré Aniston à un moment donné.

« Et ça pour un voyage dans le passé », s’est exclamé Corden après avoir terminé.

« J’ai toujours voulu faire » Carpool Karaoke « », a déclaré Cox, faisant référence au morceau de signature de Corden.

Corden et les acteurs sont allés sur le plateau de l’émission et l’animateur du talk-show a peut-être résumé les sentiments de tous les fans lorsqu’il est entré dans l’appartement de Joey et Chandler.

« Je me sens plus nostalgique que si je retournais dans un appartement dans lequel j’ai jamais vécu », a-t-il déclaré.

« C’est vraiment époustouflant d’être ici », a-t-il déclaré en s’asseyant sur le canapé dans l’appartement de Monica et Rachel.

Corden a ensuite rejoint le casting à Central Perk.

«Je n’avais pas prévu à quel point être sur le plateau allait me frapper», a déclaré LeBlanc.

« Ces cinq personnes ici représentent le monde pour moi », a-t-il ajouté, incitant Kudrow et Aniston à prendre des serviettes pour se sécher les yeux dans un moment rempli de douce émotion.

Les stars ont ensuite dû répondre à des questions sur elles-mêmes, allant de qui a le plus brisé le personnage pendant le tournage (Kudrow était le consensus) et qui est le meilleur danseur (Schwimmer a obtenu le plus de votes) à qui a pris le plus de vêtements de l’ensemble (cela aurait être Aniston) et qui est le plus susceptible de regarder une rediffusion de «Friends» (Aniston et LeBlanc ont décroché cet honneur).

LeBlanc a également donné quelques conseils aux téléspectateurs de « Friends » aux yeux d’aigle : faites attention aux moments où Rachel se couvre le visage, car cela signifie probablement qu’Aniston avait un caractère brisé et riait.

Corden a conclu la conversation en s’inspirant de la chanson thème et en demandant qui est le plus susceptible d’être là lorsque la pluie commencera à tomber. Ils ont tous dit tout le monde.

« Merci beaucoup de m’avoir permis de venir faire partie de cette chose incroyablement émouvante pour vous », a conclu Corden. « Je n’oublierai jamais, jamais d’être dans cette pièce, d’être avec toi. Cela a été absolument génial.